Двух чиновников Укрзализныци подозревают в нанесении убытков на 40 млн

Подозреваемым инкриминируется злоупотребление властью или служебным положением. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Двум бывшим должностным лицам филиала Центр обеспечения производства Укрзализныци сообщили о подозрении в нанесении госкомпании убытков на 39,8 млн гривен. Об этом сообщает НАБУ в четверг, 23 мая.

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Отмечается, что речь идет о начальнике и заместителе начальника указанного филиала, которые занимали должности в структуре Укрзализныци на момент совершения преступления – в 2015-2016 годах.

В ходе расследования дела детективы установили, что в декабре 2015 и марте 2016 года филиал ЦОП получил от фирмы Вог Аэро Джет 30 тысяч тонн дизельного горючего в долг, которые должен был вернуть до 1 марта 2016 года, или же уплатить штраф в размере 2-2,7 млн гривен за каждый день просрочки.

Возвращать долг филиал начал только 29 марта 2016 года, завершив этот процесс в мае. Однако следствие считает, что должностные лица филиала сознательно затянули с погашением долга, ведь 18 марта 2016 года уже имели заключенный контракт на поставку дизтоплива.

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К тому же, топливо одолжила филиалу и сама компания, которая выиграла ее конкурс по поставкам, поэтому процесс погашения мог быть достаточно быстрым. Однако его начали лишь после незаконного увеличения цены по контракту, что было предметом расследования НАБУ, которое уже завершено – обвинительный акт в марте 2019 года по этому эпизоду направлен в суд.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ начали в декабре 2016 года.

Подозреваемым инкриминируется злоупотребление властью или служебным положением (ч.2 ст.364 УК Украины). Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее сообщалось, что Укрзализныця приостанавливает сообщение с Кропивницким. Временно меняется расписание и маршрут следования некоторых пассажирских поездов, которые ранее проходили через Кропивницкий.