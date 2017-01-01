Bosch оштрафована на 90 млн из-за дизельгейта
Поставщик автокомплектующих компания Bosch оштрафована на 90 млн евро в рамках расследования дизельного скандала. Прокуратура Штутгарта в четверг, 23 мая, сообщила о решении наложить на штраф за "халатное нарушение обязанностей по надзору".
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Автоконцерны установили эти датчики на автомобили, получили у властей соответствующие разрешения и вывели свою продукцию на рынок. В результате проверок, однако, выяснилось, что двигатели этих автомобилей выбрасывают в атмосферу гораздо больше окиси азота, чем заявляли автопроизводители.
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В Bosch отказались оспаривать вынесенное решение и выплатят штраф федеральной земле Баден-Вюртемберг в течение шести недель. Прокуратура Штутгарта в связи с этим объявила о прекращении дела в отношении Bosch.
Ранее сообщалось, что концерн Bayer заплатит миллиардную компенсацию в США. Это уже третий процесс из-за глифосата, который проигрывает Bayer. Адвокаты концерна намерены подать апелляцию.
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