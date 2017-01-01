МАУ выплатит по 250 евро пассажирам, которых "забыла" в аэропорту

Один из рейсов МАУ улетел, оставив пассажиров, которые проходили регистрацию в аэропорту.

МАУ выплатят компенсацию в 250 евро и вернут неиспользованные билеты пассажирам, которых "забыли" в аэропорту flickr.com

Международные авиалинии Украины заявили на странице в Facebook о том, что они выплатят компенсацию в 250 евро и вернут неиспользованные билеты пассажирам, которых во время рейса PS55 Киев-Одесса, 26 мая, оставили на регистрации и улетели по ошибке.

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"Нам очень жаль, что сложилась такая ситуация и за те неудобства, с которыми столкнулись наши пассажиры. Данная ситуация возникла по вине сотрудников обслуживающей компании Аэрохендлинг, по факту которой в настоящее время ведется служебное расследование", - написали в МАУ.

Zaxid.net разузнали, что пассажиров "забыли" из-за сбоя системы перевозчика, который получил информацию о том, что все пассажиры находятся в самолете.

Кроме того, компания Аэрохендлинг, которая должна была везти людей от терминала к самолету, сообщила, что у их работника случился микроинсульт во время движения автобуса, потому они не смогли вовремя доставить пассажиров.

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"Всем пассажирам, не улетели, было предоставлено питание, а также возможность выбрать альтернативный вариант добраться до пункта назначения. Пассажиры, которые решили улететь на следующий день в Одессу были размещены в гостинице", - пообещала компания.

Ранее сообщалось, что в Boeing заявили, что исправили неполадки 737 Max. Сотрудники компании налетали более 360 часов и совершили 207 полетов на 737 МАХ с обновленным программным обеспечением.