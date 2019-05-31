Roshen против БКК: Компании судятся в Верховном суде за Золотой ключик
АМКУ считает, что название и упаковка торта от БКК может ввести в заблуждение покупателей.
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Верховный суд сообщил, что Киевский БКК подал жалобу в Кассационный хозсуд на постановление Северного аппеляционного суда и решение Хозсуда Киева о том, что Антимонопольный комитет прав в отношении решения о нарушении Киевским БКК конкурентного законодательства при производстве тортов "Казковий ключик", передает Liga.net.
В АМКУ считают, что упаковка и надпись торта "Казковий ключик" настолько похожа на торт "Золотий ключик" производства Roshen, что может ввести в заблуждение потребителей.
Ранее сообщалось, что Roshen подаст в суд на Минэкономики за красную ленту для тортов. Судебное заседание назначили уже на 3 июня.
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