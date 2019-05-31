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Roshen против БКК: Компании судятся в Верховном суде за Золотой ключик

Комментариев: 2
АМКУ считает, что название и упаковка торта от БКК может ввести в заблуждение покупателей.
Roshen судится с БКК за название и упаковку тортов
Roshen судится с БКК за название и упаковку тортов
facebook.com/shubenkinofficial

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Верховный суд сообщил, что Киевский БКК подал жалобу в Кассационный хозсуд на постановление Северного аппеляционного суда и решение Хозсуда Киева о том, что Антимонопольный комитет прав в отношении решения о нарушении Киевским БКК конкурентного законодательства при производстве тортов "Казковий ключик", передает Liga.net.

В АМКУ считают, что упаковка и надпись торта "Казковий ключик" настолько похожа на торт "Золотий ключик" производства Roshen, что может ввести в заблуждение потребителей. 

Ранее сообщалось, что Roshen подаст в суд на Минэкономики за красную ленту для тортов. Судебное заседание назначили уже на 3 июня.

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Теги: Roshen, Петр Порошенко, торты, суд, хозяйственный суд, БКК, Золотой ключик, Сказочный ключик
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Комментариев (2)
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!  (аноним)  31.05.2019, 14:10
Оценка:  0
!
ТОЛЬКО БКК !
П    31.05.2019, 14:08
Оценка:  0
П
Да и форма торта круглая и может ввести в заблуждение)))) Больше того, подозреваю, что оба сладкие)))
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