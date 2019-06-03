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FlixBus в Украине: Сколько будет стоить билет на автобус-лоукостер

Комментариев: 2
FlixBus считается одним из самых больших автобусов лоукостеров в Европе.
FlixBus заявили о своем заходе на украинский рынок автобусных перевозок
FlixBus заявили о своем заходе на украинский рынок автобусных перевозок
Getty Images

На украинских рынок выйдет FlixBus - самый крупный немецкий оператор автобусных перевозок в Европе, передает ЦТС со ссылкой на информацию компании. 

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Компания анонсировала пресс-конференцию в Украине, назначенную на 11 июня 2019 года. Гендиректор компании в Польше и Украине Михал Леман расскажет о планах развития FlixBus на украинском рынке, о бизнес-модели FlixBus и сотрудничестве с местными автобусными компаниями, а также о новом стандарте междугородных автобусов для Украины.

Ранее сообщалось, что Ryanair увеличивает частоту полетов в Украину. В сезоне зимней навигации 2019/2020 ирландский лоукостер увеличит частоту маршрутов по нескольким направлениям из Украины.

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Теги: лоукост, автобус-лоукост, FlixBus, FlixBus в Украине, автобусные перевозки в Украине
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  03.06.2019, 17:28
Оценка:  +5
гость
Пидеp Кастро (аноним) 03.06.2019, 17:24,
ты реально больной нацист
Фидель Кастро  (аноним)  03.06.2019, 17:24
Оценка:  -10
Фидель Кастро
любой х()хол может с гордостью сказать :
Я --- ПЕДЕРАСТ,
Я ---"ЕВРОПЕЕЦ",
братья примите меня педераста в Европу,
я умею сосать, лизать, скакать и говно убирать " !!!!!!!!!!
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