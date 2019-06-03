FlixBus в Украине: Сколько будет стоить билет на автобус-лоукостер

FlixBus считается одним из самых больших автобусов лоукостеров в Европе.

На украинских рынок выйдет FlixBus - самый крупный немецкий оператор автобусных перевозок в Европе, передает ЦТС со ссылкой на информацию компании.

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Компания анонсировала пресс-конференцию в Украине, назначенную на 11 июня 2019 года. Гендиректор компании в Польше и Украине Михал Леман расскажет о планах развития FlixBus на украинском рынке, о бизнес-модели FlixBus и сотрудничестве с местными автобусными компаниями, а также о новом стандарте междугородных автобусов для Украины.

Ранее сообщалось, что Ryanair увеличивает частоту полетов в Украину. В сезоне зимней навигации 2019/2020 ирландский лоукостер увеличит частоту маршрутов по нескольким направлениям из Украины.