Нафтогаз ответил на требование Кабмина по ценам

Оптовая цена на газу уже снижена в соответствии с движением рынка, утверждают в компании.

В Нафтогазе говорят, что уже снизили оптовые цены на газ Getty Images

В Нафтогазе в ответ на требование Кабмина снизить цены на газ для населения заявляют, что уже снизил оптовую цену в соответствии с движением рынка. Об этом сообщает пресс-служба компании в среду, 5 июня.

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В НАК отмечают, что в зависимости от тарифа облгазов, конечная розничная цена для потребителей в июле составит от 7,6 до 8,2 грн за кубометр газа.

"Правила работы рынка определяет Кабинет министров. Кроме того, как единственный представитель нашего акционера, Кабинет министров выдвигает требования к работе Нафтогаза. Иногда эти требования противоречат друг другу. Мы искренне стараемся выполнять максимальное количество из них одновременно", - говорится в сообщении.

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В компании отметили, что сейчас они работают над тем, чтобы закупить достаточно газа на зиму; чтобы произвести качественное отделение оператора ГТС и чтобы наполнить госбюджет деньгами.

Ранее сообщалось, что Нафтогаз назвал цену на газ для населения в июле. Стоимость "голубого" топлива для населения снижена на май на 300 гривен, но на июнь повышена на 400 грн. А в июле газ снова подешевеет на 8%.