Roshen сокращает убыточный бизнес в Литве

Из-за убыточности Roshen сократила производство на фабрике в Литве, которая специализировалась на производстве карамели.

Кондитерская корпорация Roshen, принадлежащая пятому президенту Украины Петру Порошенко сократила производство в Литве и уволила две трети сотрудников. Об этом сообщает литовское издание Verslo zinios.

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По данным издания, ОАО Roshen, занимающееся производством карамели в Клайпеде, было убыточным предприятием. Проблемы начались с 2011 года. В 2017 году убытки компании составили 83 996 евро. В 2018 году они выросли до 333 498 евро.

По данным сайта компании, фабрика в Литве вошла в корпорацию Roshen в 2006 году и специализируется на производстве карамельной продукции.

Ранее сообщалось, что киевская фабрика Roshen увеличила доход на 44%. Корпорация Roshen намерена увеличить уставный капитал Киевской фабрики на 330 млн гривен.