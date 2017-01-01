У трех украинских туроператоров отобрали лицензии
Трем туристическим компаниям аннулировали лицензии из-за игнорирования утвержденных правительством лицензионных условий, сообщил в Facebook замминистра экономического развития Михаил Титарчук.
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Речь идет о сети агентств Горящие туры, а также фирмах Лаки-Тур и Дионис-Прага-Украина.
По словам Титарчука, департамент туризма и курортов Минэкономразвития провел 13 проверок, три из которых - внеплановые.
“Оказалось, что только четыре туроператора добросовестно выполняют установленные лицензионные условия“, - отметил он.
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Еще семь операторов выполняют условия частично - они получили предписания об устранении нарушений.
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