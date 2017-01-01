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У трех украинских туроператоров отобрали лицензии

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Туристическим компаниям аннулировали лицензии из-за игнорирования новых требований Минэкономразвития.
Три туроператора лишились лицензий
Три туроператора лишились лицензий
facebook.com/Biopassport.kh

Трем туристическим компаниям аннулировали лицензии из-за игнорирования утвержденных правительством лицензионных условий, сообщил в Facebook замминистра экономического развития Михаил Титарчук

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Речь идет о сети агентств Горящие туры, а также фирмах Лаки-Тур и Дионис-Прага-Украина.

По словам Титарчука, департамент туризма и курортов Минэкономразвития провел 13 проверок, три из которых - внеплановые. 

“Оказалось, что только четыре туроператора добросовестно выполняют установленные лицензионные условия“, - отметил он. 

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Еще семь операторов выполняют условия частично - они получили предписания об устранении нарушений.

Ранее сообщалось, почему нельзя покупать дешевые туры: мошенничество в Украине-2019. Аферисты умеют ловко спекулировать на желании украинцев сэкономить.

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Теги: туристы, лицензия, туроператор, путешествие
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