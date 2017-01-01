За сколько в Одессе можно снять жилье летом-2019

За сутки в курортном городе придется отдать от 400 грн, но можно торговаться.

Отдых в Одессе в этом сезоне обойдется от 400 грн за сутки flickr.com

Спрос на посуточную аренду жилья в прибрежной части Одесской области традиционно растет с наступлением курортного сезона. Сегодня выяснили, за сколько получиться снять жилье для ночевки в Одессе и как отдохнуть подешевле.

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Предложения о аренде жилья в сезонные дни слышно уже с поезда на перроне ж/д вокзала. Люди стоят у входа и кричат, держат таблички или развешивают объявления о сдаче квартры (комнаты) в аренду.

"Квартира недалеко от моря, по Фонтанской дороге, всего 500 гривен в сутки", — рассказал риелтор Денис. Но точный адрес он не назвал, но предложил проехать и посмотреть.

В интернете предложений аренды больше, однако там не всегда указывают точные адреса.

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Так, стоимость посуточной аренды в Малиновском районе города стартует от 400 грн за однокомнатную квартиру в панельном доме с минимальным набором техники. Минимум столько же за такие условия попросят с отдыхающего на жилмассиве "Котовского".

А вот в центре такая же квартира в "сталинке" будет стоить уже от 600 грн. В популярных курортных районах вроде Аркадии раскошелиться придется уже минимум на 700 грн в сутки. В области цены в основном ниже. Например, за место на базе отдыха, устроенной по подобию хостела, попросят 150 грн в сутки, а за однокомнатную квартиру в Каролино-Бугазе — 200 грн.

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Отмечается, что цены актуальны только до июня, чем дальше в лето – тем выше цены. В описании жилья или гостиничных номеров зачастую расписывают цены на все месяцы лета. Некоторые хозяева соглашаются забронировать жилье заранее, но просят предоплату, хотя никаких юридических гарантий не дают.

"Я должна быть уверена, что не откажу людям из-за вас, а то вы передумаете или что-то другое найдете", — пояснила нам владелица одной из квартир.

Снизить цену на аренду можно только, если снимать на длительный срок. Но даже если такое условие не оговорено изначально, никто не мешает торговаться. Ради эксперимента журналисты попросили о скидке на комнату в частном доме в Затоке, за которую хотели 500 грн в сутки.

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"Если действительно на две недели и заедите в начале июня, то 50 гривен за сутки уступлю", — пообещал владелец.

Профессиональные риелторы советуют проверять документы на недвижимость и заключать договор, чтобы обезопасить себя от мошенников и недобросовестных владельцев. Правда, по их словам, летней арендой зачастую занимаются сами владельцы "квадратов", которые не хотят иметь дело с документами.

"К нам на лето скоро вообще никто не приедет. Владельцы чрезмерно завышают цены, и они не соответствуют ни условиям, ни расположению", — пояснил нам один из риелторов.

Ранее сообщалось, за сколько можно отдохнуть в Бердянске летом-2019. Около 1,5 млн туристов посещают курортные города летом в Украине.