Как отдохнуть 9 дней в июне, взяв отпуск на 4 дня: Лайфхак

В июне можно сэкономить дни отпуска из-за двух праздников.

Получить 9 дней отпуска в июне можно дважды за месяц depositphotos.com

Лето является сезоном отпусков, однако дней отдыха не так уж много, а полежать на пляже хочется подольше. Work.ua поделился двумя новостями, которые помогут сэкономить дни отпуска:

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16 июня в Украине празднуют Троицу, поэтому понедельника 17 июня - официальный выходной, не придется отрабатывать.

28 июня - День Конституции, а это пятница, и она также будет нерабочая.

Если взять отпуск с 18 по 21 июня, то можно получить 9 выходных, потратив всего 4 дня. Или так же можно сделать в период с 24 по 27 июня.

Ранее сообщалось, что Минсоцполитики хочет увеличить отпуск украинцам, но Рада не разрешает. Обновленный трудовой кодекс был подан в парламент еще в 2014 году.