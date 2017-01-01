Власти хотят запретить людям сдавать квартиры посуточно

Арендодатели считают, что их хотят лишить заработка.

Сегодня сообщили, что в парламенте появился новый законопроект, в котором указано, то сдавать квартиры посуточно будет запрещено.

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Частный предприниматель Тимур Сикорский проводит экскурсию по двухкомнатным апартаментам, которые сдает в аренду посуточно, как и еще два десятка своих квартир. Бизнесмен уверяет, что работает официально.

"Ежеквартально я плачу около 400‑500 тысяч гривен налога", – говорит Сикорский.

Предприниматель думает, что его бизнес может стать нелегальным из-за нового проекта. В пояснительной записке говориться о запрете на использование квартир не по назначению, например, в качестве офисов, отелей или других заведений временного проживания. Именно эта норма насторожила предпринимателей.

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На сайте Верховной Рады собственники квартир создали петицию с требованием не запрещать их работу. Прошение за неделю подписали 26 тысяч человек.

"Мы объединились по всей Украине. Готовы заявлять о себе, что мы есть. Нас очень много", – говорит частная предпринимательница Олеся Власова.

Юристы отмечают, что согласно Жилищному кодексу, в квартирах запрещено организовывать промышленное производство. При этом открывать магазины или салоны красоты разрешено на двух первых этажах. Теперь хотят запретить и обустройство офисов в домах выше 16 этажей.

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Авторы законопроекта утверждают, что основываются исключительно на пожарной безопасности, так как в случае пожара такие помещения могут стать огненной ловушкой.

Ранее сообщалось, что в Украине введут новые правила пользования жилым фондом. ВР утвердила новые ограничения по использованию жилья в Украине.