Семейные активы Зеленских: Детальный разбор декларации – инфографика

Зеленский опубликовал декларации как за 2018 года, так и за 2019.

В 2018 году доход лично Зеленского составил 9,7 млн грн, а его жена Елена заработала 4,9 млн грн. Владимир получил деньги от зарплаты, роялти, страховых выплат, доходы от предпринимательской деятельности и предоставления имущества в аренду, проценты и средства кредитной линии, передают Слово и дело.

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Жена зарабатывала с зарплаты, от отчуждения движимого и недвижимого имущества, процентов, а также получила доход от предоставления имущества в аренду.

На банковских счетах у Зеленского 433,5 тыс долл, 132 евро и 1 млн грн, наличными – 190 тыс долл и 107 тыс евро, а у жены 11,9 тыс долл и 104,3 тыс грн на счетах, наличными – 150 тыс грн.

Из недвижимости Зеленский задекларировал два жилых дома в Италии и в Украине (Киевская область), земельный участок в Киевской области, 7 квартир (две в совместной собственности, одна в аренде, еще одна в собственности третьего лица) в Киеве, Ялте и Британии, 5 парковочных мест, два нежилых помещения (совместная собственность), 5 отельных номеров в Грузии (совместная собственность).

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Ездят Зеленские на Land Rover 2016 года (Владимир) и на Mercedes-Benz S 2014 года выпуска (Елена). В декларации Зеленского указано 6 пар наручных часов (2 из них принадлежат супруге), на Елену Зеленскую также задекларирован ювелирный набор (серьги и кольцо с бриллиантами).

По состоянию на 2018 год у Зеленского были долговые ценные бумаги Министерства финансов Украины, акции Вилхар Холдинг Лимитед (Кипр) и Грин Фемели ЛТД. Также президент владел корпоративными правами на ООО Киноквартал, ООО Студия Квартал-95, ООО Продюсерский центр Лига смеха, ООО Анимационная студия 95, ООО Квартал ТВ, ООО Фиш-Хаус, ООО Инвест Анима, ООО Гауди Студио, ООО Квартал-Концерт.

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В его собственности были предприятия ООО Киноквартал, ООО Студия Квартал-95, Ельдоранте Лимитед (Кипр), Вилхар Холдингс Лимитед (Кипр), Фильм Херитейдж инк. (Белиз), Сан Томмасо С.Р.Л. (Италия), Меджиритано Венчурес ЛТД (Британские Виргинские острова).

Елена Зеленская владела долговыми ценными бумагами Министерства финансов Украины и акциями Эльдоранте лимитед (Кипр), а также корпоративными правами на ООО Студия Квартал-95 и ООО Зелари Фиш.

Семейные активы новоизбранного президента Владимира Зеленского в 2018 году Слово и дело

Ранее сообщалось, какой доход Порошенко задекларировал за последние месяца президентства. Декларация уже бывшего президента Украины Петра Порошенко обнародована за период от 1 января до 20 мая 2019 года.