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Семейные активы Зеленских: Детальный разбор декларации – инфографика

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Зеленский опубликовал декларации как за 2018 года, так и за 2019.
Какими активами обладает семья Зеленских
Какими активами обладает семья Зеленских
Адміністрація президента

В 2018 году доход лично Зеленского составил 9,7 млн грн, а его жена Елена заработала 4,9 млн грн. Владимир получил деньги от зарплаты, роялти, страховых выплат, доходы от предпринимательской деятельности и предоставления имущества в аренду, проценты и средства кредитной линии, передают Слово и дело. 

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Жена зарабатывала с зарплаты, от отчуждения движимого и недвижимого имущества, процентов, а также получила доход от предоставления имущества в аренду.

На банковских счетах у Зеленского 433,5 тыс долл, 132 евро и 1 млн грн, наличными – 190 тыс долл и 107 тыс евро, а у жены 11,9 тыс долл и 104,3 тыс грн на счетах, наличными – 150 тыс грн.

Из недвижимости Зеленский задекларировал два жилых дома в Италии и в Украине (Киевская область), земельный участок в Киевской области, 7 квартир (две в совместной собственности, одна в аренде, еще одна в собственности третьего лица) в Киеве, Ялте и Британии, 5 парковочных мест, два нежилых помещения (совместная собственность), 5 отельных номеров в Грузии (совместная собственность). 

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Ездят Зеленские на Land Rover 2016 года (Владимир) и на Mercedes-Benz S 2014 года выпуска (Елена). В декларации Зеленского указано 6 пар наручных часов (2 из них принадлежат супруге), на Елену Зеленскую также задекларирован ювелирный набор (серьги и кольцо с бриллиантами).

По состоянию на 2018 год у Зеленского были долговые ценные бумаги Министерства финансов Украины, акции Вилхар Холдинг Лимитед (Кипр) и Грин Фемели ЛТД. Также президент владел корпоративными правами на ООО Киноквартал, ООО Студия Квартал-95, ООО Продюсерский центр Лига смеха, ООО Анимационная студия 95, ООО Квартал ТВ, ООО Фиш-Хаус, ООО Инвест Анима, ООО Гауди Студио, ООО Квартал-Концерт. 

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В его собственности были предприятия ООО Киноквартал, ООО Студия Квартал-95, Ельдоранте Лимитед (Кипр), Вилхар Холдингс Лимитед (Кипр), Фильм Херитейдж инк. (Белиз), Сан Томмасо С.Р.Л. (Италия), Меджиритано Венчурес ЛТД (Британские Виргинские острова).

Елена Зеленская владела долговыми ценными бумагами Министерства финансов Украины и акциями Эльдоранте лимитед (Кипр), а также корпоративными правами на ООО Студия Квартал-95 и ООО Зелари Фиш.

Семейные активы новоизбранного президента Владимира Зеленского в 2018 году
Семейные активы новоизбранного президента Владимира Зеленского в 2018 году
Слово и дело

Ранее сообщалось, какой доход Порошенко задекларировал за последние месяца президентства. Декларация уже бывшего президента Украины Петра Порошенко обнародована за период от 1 января до 20 мая 2019 года. 

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Теги: Владимир Зеленский, Елена Зеленская, декларации, декларации президента, декларации Зеленского
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гость  (аноним)  22.05.2019, 13:05
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У нас "народ" умеет выбирать! Многовековая селекция, - ничего с этим не поделаешь
гость  (аноним)  22.05.2019, 13:03
Оценка:  +1
гость
ЗЕ намерен вынести на референдум вопрос о формате переговоров с ублюдочным кацапстаном!
Украинцы, и как вам? ЗЕ, по-еврейски, решил прикрыть ВАМИ свою жопу! В случае чего, - так проголосовал народ Украины (в переводе - прокацапское генетическое быдло, продукт отрицательной селекции)
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