12 домов в Киеве, Ялте и Италии: Зеленский показал декларации за 2018

За 2018 год Зеленский получил 9,2 млн грн доходов.

Из всех компаний, на Зеленского зарегистрировано 3 на Кипре facebook.com/zednepro2019

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский поделился декларацией о доходах за 2018 год, которая доступна на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

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Так, за 2018 год Владимир Зеленский получил 9,2 млн грн дохода, из которых 4,1 млн грн составила зарплата. Остальные деньги получила жена президента.

Кроме этого, Зеленский владеет акциями компаний "Киноквартал" и "Студия Квартал-95", а также Vilhar Holdings Limited, Aldorante Limited и Green family LT. Последние три из них зарегистрированы на Кипре.

В общем, семья Зеленских владеет 12 домами и квартирами в Киеве, временно оккупированной Ялте и в Италии, общей стоимостью в 313 млн грн. Также в декларации указаны парковочные места, земельный участок и нежилые помещения.

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На Зеленского также зарегистрированы номера в отеле в Белизе, однако они относятся к объектам недвижимости с незавершенным строительством.

Сам Владимир ездит на автомобиле Land Rover 2016 года выпуска, а его жена на Mercedes-Benz S 500 2014 года выпуска.

В семье Зеленских имеются 6 ценных наручных часов и ювелирные изделия, и указаны 39 патентов – на торговые марки, полезные модели и изобретения.

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