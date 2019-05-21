"Голый король": Каким богатством владеет жена Кернеса и его окружение

На гражданскую жену Кернеса зарегистрировано все, что не попало в декларации мера Харькова.

В электронной декларации мера Харькова Геннадия Кернеса есть только аренда комнаты в доме пенсионеров, отельный номер, коллекция часов и прибыль от компании ТОВ КУА Инекс-капитал. Однако, его гражданская жена Оксана Гайсинская ни разу не попала в его декларации со своими активами, передает Bihus.

Гражданская жена Кернеса Оксана Гайсинская ни разу не попала в его декларации со своими активами bihus.info

Гайсинская за последние года владела автопарком: Bentley brooklands, Rolls-royce ghost, BMW X-6, Audi A8, общей стоимостью на время покупки около 700 тыс долларов.

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С 2015 года жена Кернеса владеет квартирой в 150 кв м рядом с правительственным кварталом Киева по улице Шелковичной рыночной стоимостью в 25 млн долларов. Еще две квартиры площадью в 300 кв м и рыночной стоимостью в более 300 тыс долл у нее имеется в Харькове.

В 2014 году Оксана Гайсинская с сыном Родионом отдыхали в отеле Anantara kihavah на Мальдивах, где за неделю платят около полтора миллиона гривен. В 2015 году семья отдыхала на Сейшельских островах в отеле Fregate Private Island – цена за неделю отдыха также достигает полтора миллиона гривен.

С 2016 года семья почти каждый год отдыхает в пятизвездочном отеле Palace Merano в Италии – неделя отдыха стоит более 5 тыс евро.

Bigmir)Net также выяснил, что в апреле этого года Оксана посещала подругу в Москве. На странице подруги Эльзы Хуснутдиновой указано, что занимается она элитной недвижимостью. Эльза отметила Оксану с подписью “Любимые гости“ в ресторане La Marée Restaurants, который находится в Москве, и о котором оставляют отзывы со словами “Вкусно. Дорого. Богато.“.

Оксана в шикарном ресторане Москвы в апреле 2019 года instagram.com/elzakh

По социальным сетям журналисты также выяснили, что сын Родион Гайсинский обучался в Regent’s Business School в Британии на факультете управления глобальным бизнесом, обучение на котором по магистерской программе стоит от 17 тыс фунтов в год. За 3 года обучения – около 51 тыс фунтов или 1 млн 800 тыс грн.

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Вероятнее всего во время обучения сын Оксаны проживал в элитном доме Parkwiev Residence на известной улице Baker Street. В британском реестре недвижимости нельзя узнать имена владельцев, а швейцары не комментировали жильцов.

Однако, журналисты выяснили, что аренда квартиры в этом доме на 3 года стоит приблизительно 390 тыс фунтов, а покупка – от 1 млн футов стерлингов.

Кернес перерегистрировал большую часть своего старого бизнеса на Оксану – медиа и компании, занимающиеся недвижимостью.

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Например, компания Гайсинской ООО “Ривлад“ владеет торговой площадью на улице Валентиновская в Харькове. Эта земля передавалась в аренду гражданской жене Кернеса от города, в том числе, во время мэрства Геннадия Адольфовича. Затем эта земля была приватизирована через суд.

Кроме того, Кернес с 2015 года получил прибыль от задекларированной им компании “Финекс-капитал“ в размере 60 млн гривен. “Финекс“ - компания по управлению активами, созданная еще в 2006 году. Ее основателем значится Игорь Когут, - бизнес партнер сына Геннадия Кернеса Даниила Привалова.

Компани Финекс имеет в портфеле несколько компаний, которые получают деньги из городского бюджета. Например, ДБК-Украина за 3 года получила заказов почти на 200 млн грн из бюджета Харькова.

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Еще одна из компаний “Финекс“ - ООО “ФК Платежный центр“. От местных властей она получила монополию на установку и обслуживание терминалов для оплаты электронных билетов. Каждый раз, когда харьковчане пополняют свою карточку, Геннадий Кернес опосредованно, через “Финэкс-кэпитал“, получает свой процент с каждого билета. По полсчетам журналистов, это почти 52 млн грн прибыли в год.

После расспросов журналистов о связи Платежного центра с Финектом, компанию переписали на других людей. Одна из новых совладелиц компании Катерина Авраменко даже не смогла объяснить, чем занимается ее компания.

Подряды получают и компании людей из ближайшего окружения Кернеса bihus.info

Подряды получают и компании людей из ближайшего окружения Кернеса. Компания “Паркинг +“ за 9 лет мэрства Кернеса получила подрядов на два с половиной миллиарда гривен.

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К 2010 году она принадлежала Владимиру Чумакову. В том же году Геннадий Кернес стал мэром, а Владимир занял пост главы Департамента строительства и дорожного хозяйства Харьковского городского совета.

Владимир Чумаков не просто подчиненный Кернеса. Дочь Чумакова и пасынок Кернеса Родион Гайсинский являются совладельцами фирмы в Чехии.

Кроме того, в 2015 году совладельцем “Паркинг +“ значилась виргинская компания “Валдхелм трейдинг корп“, которая выступала учредителем вместе с менеджеру Геннадия Кернеса Ольгой Солопов в других компаниях.

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Также почти за 10 лет окружения Геннадия Кернеса монополизировавшее еще одну сферу - городские рынки. Его окружение владеет Сумским рынком, Центральным и Конным.

Кроме того, на фирмы окружения Кернеса переписали ресторан “Никас“, который расположен в центре Харькова. До этомго ресторан принадлежал компании, которой владела вышеупомянутая “Финэкс-Капитал“, из которой Кернес получает деньги.

Получить комментарий от Геннадия Кернеса журналистам так и не удалось.

Посмотреть расследование журналистов Bihus можно ниже

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