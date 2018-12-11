Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине введут новые правила пользования жилым фондом

Комментариев: 2
ВР утвердила новые ограничения по использованию жилья в Украине.
Арендовать в Украине будут по новым правилам
Арендовать в Украине будут по новым правилам
depositphotos.com

Новые законопроекты №6424, 6424-д и 6224-1 направлены на изменения правил пользования жилой площади, а именно против эксплуатации жилых квартир в качестве офисов, хостелов и общежитий. 

Читай также: Если жена разрешит: Верховный суд пересмотрел требования к оформлению кредита

Об этом сообщает Сегодня.

В документе №6424 говориться о запрете на “распространенную практику использования не по назначению квартир в многоэтажных жилых домах“.

Жилую квартиру можно будет использовать только как жилплощадь, а работать там можно будет только владельцу и членам семьи, или официальному арендатору. 

Читай также: Как долго придется откладывать на покупку 1-комнатной квартиры в Украине

В законопроекте также предложены штрафы без предупреждений за использование квартиры для ведения бизнеса. За первое нарушение предлагают взымать от 34 тыс до 51 тыс гривен. За второе нарушение в течении года штраф увеличится от 51 тыс грн до 81 тыс грн.

Законопроект №6242-д вносит правки в основной закон и предполагает новые правила только для жилых домов от 16 этажей. Но позже дополнение было пересмотрено и уже в законопроекте №6424-1 значится, что “при сдаче квартиры в аренду арендодатель должен обеспечить каждого жителя площадью жилья, размер которой не менее 8 квадратных метров общей площади квартиры на одно лицо“. 

Читай также: Сколько стоит арендовать квартиру или коттедж на Новый год

То есть, теперь в высотных домах хостелы должны будут значительно увеличить площадь для проживающих уменьшением койко-мест. Или и вовсе закрыть хостел.

Ранее сообщалось, сколько стоит съемная квартира в разных районах Киева. Аренда квартир в столице за полгода подорожала на 19%.

Поделись:
Теги: аренда, хостел, гостиница, правила аренды, арендодатель, арендатор, Верховна Рада
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  11.12.2018, 12:48
Оценка:  0
гость
Залезть в карман к гражданам.
Суть законопроекта.
гость  (аноним)  11.12.2018, 11:59
Оценка:  0
гость
2 раза оштрафуют, а на 3-й отнимут квартиру... Значит с новым законом увеличится сумма отката, и ничего более. До этого платили "пастухам", а теперь еще и соседям-стукачам придется "благодетельствовать"!
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь