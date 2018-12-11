В Украине введут новые правила пользования жилым фондом

ВР утвердила новые ограничения по использованию жилья в Украине.

Арендовать в Украине будут по новым правилам depositphotos.com

Новые законопроекты №6424, 6424-д и 6224-1 направлены на изменения правил пользования жилой площади, а именно против эксплуатации жилых квартир в качестве офисов, хостелов и общежитий.

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Об этом сообщает Сегодня.

В документе №6424 говориться о запрете на “распространенную практику использования не по назначению квартир в многоэтажных жилых домах“.

Жилую квартиру можно будет использовать только как жилплощадь, а работать там можно будет только владельцу и членам семьи, или официальному арендатору.

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В законопроекте также предложены штрафы без предупреждений за использование квартиры для ведения бизнеса. За первое нарушение предлагают взымать от 34 тыс до 51 тыс гривен. За второе нарушение в течении года штраф увеличится от 51 тыс грн до 81 тыс грн.

Законопроект №6242-д вносит правки в основной закон и предполагает новые правила только для жилых домов от 16 этажей. Но позже дополнение было пересмотрено и уже в законопроекте №6424-1 значится, что “при сдаче квартиры в аренду арендодатель должен обеспечить каждого жителя площадью жилья, размер которой не менее 8 квадратных метров общей площади квартиры на одно лицо“.

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То есть, теперь в высотных домах хостелы должны будут значительно увеличить площадь для проживающих уменьшением койко-мест. Или и вовсе закрыть хостел.

Ранее сообщалось, сколько стоит съемная квартира в разных районах Киева. Аренда квартир в столице за полгода подорожала на 19%.