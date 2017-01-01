Сколько стоит съемная квартира в разных районах Киева: Инфографика

Аренда квартир в Киеве за полгода подорожала на 19%.

Квартиры для аренды в Киеве подорожали на 19%. За полгода съем 1-комнатной квартиры вырос в цене на 13%, 2-комнатной на 18%, а 3-х комнатной на 25%.

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Об этом сообщает аналитическая служба OLX.

Самым дешевым районом для аренды в столице является Деснянский. Там можно снять однокомнатную квартиру за 6 тыс гривен, когда как полгода назад цена составляла 5500 грн. Двух и трехкомнатная теперь стоит 7500 и 10 тыс гривен соответственно.

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Также, как и полгода назад, самым дорогим районом остается Печерский. В среднем за одну комнату придется заплатить 9 тыс грн, но уже за 2 комнаты 23 800 грн. Отмечается, что такая цена зависит от площади, где 2-х комнатные квартиры на Печерске имеют площадь 63 кв м. Трехкомнатные там же сдают за 39 тыс грн.

При сравнении Печерска и Деснянского района, то за стоимость трехкомнатной квартиры в центре можно снять 4 такие квартиры на Троещине, жилплощадью всего на почти 30 кв м меньше.

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Вторым “дорогим“ районом является Шевченковский. Там квартиры можно снять от 6500 за 1 комнату до 25 тыс грн за три.

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По сравнению с предыдущими полгода, квартиры на Лукьяновке подорожали на 20%. Например, если раньше трехкомнатную можно было снять за 15 тыс, то сейчас придется заплатить все 25 тыс гривен.

Кроме арендной платы стоит учитывать платежи за коммунальные услуги. Так, если снимать однокомнатную квартиру, то нужно будет заложить в бюджет еще 1500 гривен, при съеме двухкомнатной дополнительная сумма составит 2200, а если снимать трехкомнатную квартиру, то выложить за коммуналку придется приблизительно 3630 гривен.

В этот расчет не входит оплата за интернет, телефон, домофон, лифт и содержание дома.

Ранее сообщалось, что выгоднее – взять квартиру в кредит или в аренду.