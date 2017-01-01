За сэкономленные субсидии украинцы на Львовщине получают по 700 грн премии

До конца года будет выплачено премии почти 118 тыс домохозяйств.

Домохозяйства на Львовщине получают выплаты за субсидии depositphotos.com

С понедельника, 26 ноября, жители львовской области стали получать компенсации за сэкономленные субсидии. Уже около 118 тыс домохозяйств львовской области обратились за выплатой в управления социальной защиты.

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Об этом сообщает ZAXID.NET.

Василий Гельбич, начальник отдела жилищных субсидий, социальных выплат и помощи департамента соцзащиты ЛОГА, объяснил, что на денежную компенсацию имеют право граждане с индивидуальным или электрическим отоплением и сэкономили часть субсидий на газ или электричество в прошлом отопительном сезоне.

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Максимальный размер такой премии равен стоимости 100 кубов газа или 150 кВт электроэнергии. Например, за газ максимально можно сэкономить 700 гривен. Но сумма зависит только от личного использования – кто-то может получить 679 гривен, а кто-то 20.

Так, хотя заявлений на получения выплаты написали 118 тыс хозяйств, но сэкономили 135 тыс домов. Среди них газ сберегли 134 572 домохозяйства, а электроэнергии 1751.

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Василий Гельбич утверждает, что практически 55% от общего количества домов получают максимальный размер премии. На них власть Львовщины выделила 73,1 млн гривен.

Ранее сообщалось, как выбрать между субсидией или льготой.