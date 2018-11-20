Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Более 68 тысяч украинцев получают субсидии по нескольким адресам - Минфин

Комментариев: 3
Минфин с начала этого года направил около 7,5 млн рекомендаций о проверке достоверности информации, которую подали получатели субсидий.
Некоторые украинцы получают субсидии по нескольким адресам
Некоторые украинцы получают субсидии по нескольким адресам
depositphotos.com

Более 68 тысяч граждан получают жилищно-коммунальные субсидии по нескольким адресам. Об этом сообщил заместитель министра финансов Юрий Гелетий, информирует пресс-служба Министерства финансов во вторник, 20 ноября.

Читай также: Выгодная соцпомощь: Как выбрать между субсидией или льготой

По его словам, проверки получателей жилищно-коммунальных субсидий на протяжении января-сентября этого года показали, что более 68 тыс. лиц получают несколько субсидий по разным адресам.

"Или другой пример - гражданин купил автомобиль Mercedes-Benz стоимостью более 1,3 млн грн и оформил субсидию на 2 тыс. грн", - сообщил Гелетий.

Читай также: Заробитчан обязуют декларировать доходы - Рева

Отмечается, что Минфин с начала года направил около 7,5 млн рекомендаций о проверке достоверности информации, которую подали получатели субсидий, благодаря чему удалось избежать неэффективного использования 5,9 млрд грн. Помимо этого, верификация способствовала возвращению 46,5 млн грн бюджетных средств.

"Проводя верификацию, Минфин никак не вмешивается в личную или семейную жизнь граждан. На сегодня ведомство работает с данными, полученными до 11 октября 2018 года на основе текущих нормативно-правовых актов", - сообщили в министерстве.

Ранее сообщалось о том, что украинцам следует сделать до Нового года.

Поделись:
Теги: Минфин, субсидии, субсидия, коммуналка, коммунальные услуги, коммунальные платежи
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  20.11.2018, 17:58
Оценка:  0
гость
Еще поражает система подсчета если студент то считают его доход виртуально как миним. зарплата анологично с теми кому получилось оформится на биржу труда.Подсчитаем два студента по доходу 0 плюс один на бирже труда 2т и того 2т но система считает что их доход порядка 10т кажется Чтот пошло не так
гость  (аноним)  20.11.2018, 17:23
Оценка:  +1
гость
Еще один прекрасный момент, наше правительство призывает нас экономить так как за сэкономленые можно будет расчитатся в дальнейшем но ситуация иначе сэкном. просто списуют а на вопрос зачем тогда экономили ответ чиновников А вы не эконмте.
гость  (аноним)  20.11.2018, 17:18
Оценка:  +1
гость
Или еще вариант, не начиляют под поводом разных причин один из таких нужно копии паспортов соседей и акт что человек не проживает по месту прописки хотя создана служба которая должна это проверять и получает за это зарплату.Затягивают с начислениями по 2-4 месяца под придлогом большой загружености
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь