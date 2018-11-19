Заробитчан обязуют декларировать доходы - Рева

Глава Минсоцполитики заявил, что при помощи родственников из-за границы будут лишать субсидии.

Общих объем переводов из-за границы составляет 6,5 млрд гривен. Поэтому глава Минсоцполитики Андрей Рева предложил обязать трудовых мигрантов декларировать доходы.

Об этом сообщают Вести.

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Рева объясняет свое решение заботой о налогоплательщиках, которые проживают и работают в Украине, так как, по его словам, на них ложиться дополнительная нагрузка.

Эксперты утверждают, что инициатива главы Минсоцполитики не совсем законна.

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“Начнем с того, что помощь заробитчан - это не всегда регулярный доход. Часто люди пересылают деньги, накопив их, к примеру, за полгода. Во-вторых, многие работающие за границей вообще не отправляют деньги переводом, а везут их наличными и передают родным. При этом, сумму до 10 тысяч долларов мы можем везти через таможню без декларации совершенно законно”, - говорит объясняет Михаил Рейко, юрист фирмы, занимающейся трудоустройством за границей.

Такого же мнения и сами трудовые мигранты, которые покинули страну, потому что не смогли заработать себе на жизнь на родине.

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“Если в Украине начнут отбирать субсидии у тех, кто пересылает деньги в Украину, я просто буду возить их раз в год наличными. Я не собираюсь ничего отдавать государству, которое не смогло предложить мне, человеку с двумя высшими образованиями, возможности применить свои знания на Родине”, - не скрывая возмущения говорит украинка Валентина, которая уже 8 лет работает сиделкой в Португалии.

Трудовые мигранты оплачивают налоги в стране проживания, а также само проживание. Кроме этого содержат больных или неимущих родственников в Украине.

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“Я считаю, что принимать любые решение, которые касаются украинских заробитчан нужно очень взвешенно и осторожно. Крайне опасно делать лишние шаги, не продумав последствия не только для людей, но и для экономики в целом. Что будет, если люди просто перестанут пересылать деньги и станут ввозить их наличными? Считаю, это очень сложный вопрос, который не терпит поспешных решений. Ведь многие украинцы уехали за границу вынужденно“ – рассказывает Нина Южанина, глава комитета по налоговой и таможенной политике.

Южанина акцентирует внимание властей на недостаток квалифицированных кадров, который только набирает обороты в связи с трудовой миграцией. Она считает, что заданием государства должно быть повышение уровня жизни и условий работы, чтобы вернуть мигрантов на родину, а не дополнительные сборы и лишения, которые скорее всего вызовут новую волну недовольства и миграции.

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На сегодняшний момент заявление Ревы было только на словах, никаких проектов и решений Минсоцполитики не обнародовало.

“Скорее всего, здравый смысл победит. Ведь в Кабмине все понимают, что голь на выдумки хитра и украинец всегда найдет способ “отпетлять” от лишнего налога. Если же люди начнут возить деньги наличкой, мы потеряем большой кусок на банковских комиссиях. Конечно, так или иначе, эти средства будут потрачены в Украине, но я очень сомневаюсь, что заробитчане отдадут хоть один евроцент вукраинский бюджет сознательно“ - говорит финансовый аналитик Денис Моренец.

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