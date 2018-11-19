Квартирный вопрос: Брать в кредит или арендовать

Что выгоднее – взять квартиру в кредит или в аренду.

В любом варианте, съем жилья или кредит на квартиру, есть свои плюсы и минусы. Какие достоинства и недостатки при выборе узнавали Сегодня.

Первое, на что стоит обратить внимание, это проценты по кредитам. В Украине банки просят от 20 до 23% годовых в гривнах. Если растягивать кредит на 10-20 лет, то в итоге придется заплатить сумму, за которую можно было бы купить еще две квартиры.

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“Семья, получив такой кредит, за 15 лет выплаты купит одну квартиру для себя и еще две для банка. По расчетам European Analytical Centre, процентная ставка, которая делает эквивалентными варианты получения кредитных ресурсов и аренды недвижимости, находится на уровне 5-8 % годовых в гривне, в зависимости от выбранного региона или города. Если стоимость ипотеки упадет ниже данного уровня, целесообразно будет пользоваться кредитами, а не снимать жилье “, - говорит Вадим Бардась, инвестиционный аналитик European Analytical Centre.

Бардась также считает, что вскоре можно ожидать снижения стоимости квартир из-за уменьшения численности населения и преобладания предложения над спросом.

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“Как вариант можно рассмотреть покупку квартиры на вторичном рынке. Можно купить ее как для собственного проживания, так и для дальнейшей сдачи в аренду. Потом эту квартиру можно продать, а купить другую, используя для доплаты накопленные деньги от сдачи в аренду“, - советует риелтор Анна Пидсадных.

Можно воспользоваться предложением застройщика о предоставлении рассрочки. Но чаще всего они подразумевают дополнительные кредиты, о которых становиться известно только после подписания договора.

Риски есть и при покупке квартиры, и при съеме.

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“Банк может попасть под очередные санкции и Фонд гарантирования вкладов будет несколько месяцев возвращать тело депозита без процентов. Или застройщик по какой-то причине бросит строительство - документы неправильные, финансирования не хватило, не к той политической силе принадлежит, а ситуация изменилась. Кстати , риск недофинансирования строительства сейчас выходит на первые позиции рисков “, - отмечает эксперт DOM.RIA Анатолий Топал.

А при аренде жилья есть риск получить просьбу об освобождении по любой причине, даже если Договор еще не закончился. Только потому, что часть рынка находится в “тени“ и все зависит от арендодателей.

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Сравнение более выгодного варианта можно просчитать на примере покупки квартиры, площадью 40 кв м, стоимостью в 560 тыс гривен.

Если учесть, что банки требуют 25-30% годовых, то сумма будет составлять 168 тыс грн на первый взнос. Можно предположить, что они есть на руках. Осталось взять в кредит 392 тыс грн.

При варианте покупки, средняя годовая ставка по кредитам – это 20%. Но со всеми дополнительными оплатами получим 30% (одноразовая комиссия за оформление, месячные страховые взносы, плата за обслуживание).

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Также сюда входят по 1% Государственной пошлины и в Пенсионный фонд. Итого за 10 лет придется заплатить 989,8 тыс гривен.

То есть за 10 лет останется квартира в собственности за 20 171 долларов.

При аренде квартиры, стоимость самой дешевой в Киеве будет составлять 6 тыс гривен плюс 1 тыс гривен за коммунальные.

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За год это приблизительно 84 тыс гривен. С каждым годом сумма процентов растет на 3-5 пунктов. То есть за 10 лет нужно будет отдать 1 млн 50 тыс гривен.

Если учесть, что имеющуюся на руках сумму можно перевести в доллары и положить на депозит под 3% (это 168 тыс грн), то на выходе за 10 лет мы получим 8081 доллар.

Ранее сообщалось, за сколько окупится квартира, приобретенная для сдачи в аренду.