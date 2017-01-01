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Как законно увеличить доход на 30%

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Названы самые прибыльные подработки в Украине.
Как и где найти дополнительный доход с помощью подработок
Как и где найти дополнительный доход с помощью подработок
depositphotos.com

Эксперты заверяют, что среднюю зарплату можно увеличить с помощью подработок. Но где можно найти дополнительный доход? 

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Об этом узнавали Сегодня.

Первое с чего стоит начать – это понять, можно ли подработать с помощью своей профессии. Например, учитель или преподаватель может быть репетитором. Монетизация хобби тоже подходит – учить игре на гитаре, или продавать вязанные носки. 

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Так, 68% полагаются только на свое основное место работы, а все остальные зарабатывают дополнительно, по исследованиям портала “HeadHunter Україна“.

Из них 38% опрошенных работают с помощью фриланса, 28% получают инвестиции. За счет монетизации увеличивают доход 28% респондентов, а 22% выходят на вторую работу. 

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“Любой человек, который работает, может зарабатывать на своей профессии или на своем хобби. Я знаю, есть люди, которые пекут домашний хлеб на продажу. С другой стороны, есть примеры, когда менеджеры подрабатывают таксистами в Uber или “Уклоне“. Это совсем другая сфера, но, тем не менее, – хороший заработок. Доход будет зависеть от того, сколько этому времени уделять, и от профессиональности“, – говорит Любомир Остапив, финансовый советник. 

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Он утверждает, что при заработке в 10 тыс и меньше, нужно вкладывать деньги в себя и свои профессиональные навыки, что в будущем поможет увеличить свой доход.

“С 10 тыс, например, человек может реально отложить 10%. За эту тысячу гривен можно сформировать резервный фонд на “черный“ день или найти возможность вкладывать в себя. А можно найти дополнительную работу и делать и то, и другое“, – уточняет Остапив. 

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Эксперты подсчитали, что если в среднем уделять дополнительной работе 2-4 часа в день, то можно получить “надбавку“ к зарплате в размере 30%.

“Процент вакансий на неполную занятость постоянно растет. Работодатели становятся более гибкими, понимая, что все больше людей ищут свободный график без привязки к офису. Иногда бывают ситуации, когда у работодателя нет возможности привлечь работника на полный рабочий день, а иногда это и не нужно. Например, дизайнер не всегда должен отсиживать 8 часов в офисе. Но ему могут предложить проектную занятость 2-3 часа в неделю или сделать что-то удаленно и заплатить ему за результат“, – рассказывает Татьяна Пашкина, HR эксперт сайта rabota.ua. 

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Сдача в аренду имущества и банковские депозиты считаются таким же дополнительным заработком. Но при таком виде работы нужно иметь какой-то “стартовый“ капитал.

Ранее сообщалось, кто в Украине зарабатывает больше 15 тысяч гривен в месяц.

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