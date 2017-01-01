В Киеве выставили на продажу квартиру стоимостью в 7 млн долларов
Квартиру премиум-класса выставили на продажу.
“Квартира с эксклюзивным ремонтом от ведущих дизайнеров международного уровня“, - говорится в объявлении на сайте OLX.
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Квартира, площадью в 358 кв. м расположена по адресу ул. Мазепы 11б. С 10го этажа открывается вид на Днепр и Киево-Печерскую Лавру.
Продавцы обещают содержание и обслуживание на высочайшем уровне.
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Потолки престижной квартиры достигают 3,3 м. В доме также имеются видеонаблюдение, кондиционер, подогрев полов и технология “умный дом“.
В распоряжении нового владельца также будут гостевой и подземный паркинг, и бассейн.
Ранее сообщалось, что в Украине растут продажи квартир.
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