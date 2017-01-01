Стадион Черноморец в Одессе выставили на продажу

Активы стадиона находятся на балансе лопнувшего Имэксбанка. Начальная цена реализации – 3,666 млрд грн.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 25 июня проведет голландский аукцион по продаже нежилых зданий центрального стадиона Черноморец, который расположен на улице Маразлиевская, 1/20 в Одессе. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

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Также этот лот включает права требования по 40 договорам, заключенным с юридическими лицами.

"Начальная цена реализации – 3,666 млрд грн. Общая площадь нежилой недвижимости, размещенной в историческом центре Одессы, которая продается единым лотом – 80,3 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стадион Черноморец включает, помимо спортивной части, бизнес-центр с рестораном общей площадью 10,7 тыс. кв. м, фитнес-центр (4,3 тыс. кв. м), гостиницу (9,8 тыс. кв. м), подземный паркинг и прочее.

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Как отметили в фонде, все активы находятся на балансе АО Имэксбанк и в таком составе предложены впервые.

Организатор торгов - ООО Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн. Конечный срок приема заявок на участие в торгах – 25 июня 2019 до 16:00.

Ранее сообщалось, что все пляжи в Одессе отдадут в частные руки за 15-16 млн грн. Те, кто арендует пляжи, смогут зарабатывать на лежаках и зонтиках до конца года.