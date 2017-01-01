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Стадион Черноморец в Одессе выставили на продажу

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Активы стадиона находятся на балансе лопнувшего Имэксбанка. Начальная цена реализации – 3,666 млрд грн.
Одесский стадион Черноморец снова продают
Одесский стадион Черноморец снова продают
Черноморец

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 25 июня проведет голландский аукцион по продаже нежилых зданий центрального стадиона Черноморец, который расположен на улице Маразлиевская, 1/20 в Одессе. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ. 

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Также этот лот включает права требования по 40 договорам, заключенным с юридическими лицами.

"Начальная цена реализации – 3,666 млрд грн. Общая площадь нежилой недвижимости, размещенной в историческом центре Одессы, которая продается единым лотом – 80,3 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стадион Черноморец включает, помимо спортивной части, бизнес-центр с рестораном общей площадью 10,7 тыс. кв. м, фитнес-центр (4,3 тыс. кв. м), гостиницу (9,8 тыс. кв. м), подземный паркинг и прочее. 

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Как отметили в фонде, все активы находятся на балансе АО Имэксбанк и в таком составе предложены впервые.

Организатор торгов - ООО Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн. Конечный срок приема заявок на участие в торгах – 25 июня 2019 до 16:00.

Ранее сообщалось, что все пляжи в Одессе отдадут в частные руки за 15-16 млн грн. Те, кто арендует пляжи, смогут зарабатывать на лежаках и зонтиках до конца года.

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Теги: Одесса, Стадион, стадионы, продажа, Чорноморець, стадион Черноморец
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