Аукционный дом Sotheby’s продан за $3,7 млрд

Компания BidFair USA заплатила $57 за акцию Sotheby's. Это на 61% больше, чем цена на момент закрытия 14 июня на Нью-Йоркской бирже.

Аукционный дом Sotheby’s был основан в 1744 году в Лондоне Getty Images

Французский миллиардер и коллекционер Патрик Драхи, глава телекоммуникационной группы Altice купил аукционный дом Sotheby's за $3,7 млрд. О заключении сделки сообщила пресс-служба Sotheby's в понедельник, 17 июня.

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Отмечается, что компания BidFair USA, принадлежащая Патрику Драхи, заплатила $57 за акцию Sotheby's, что на 61% больше, чем цена на момент закрытия 14 июня на Нью-Йоркской бирже.

Закрыв сделку, аукционный дом собирается провести делистинг. Таким образом, после 31 года существования в качестве публичной компании Sotheby’s станет частной.

Сделку одобрил совет директоров Sotheby's, теперь это решение должны утвердить акционеры компании и регуляторы. Ожидается, что она будет закрыта в четвертом квартале 2019 года.

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Акции Sotheby's подскочили на 57% в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке.

Патрик Драхи занимает 190-е место в рейтинге миллиардеров Forbes. Его состояние оценивается в $7,7 млрд. Он владеет 60% в основанной им транснациональной компании Altice, специализирующейся в медиа и телекоммуникациях.

Sotheby’s – один из старейших в мире аукционных домов. Основан в 1744 году в Лондоне. Открыты филиалы Нью-Йорке, Париже, Лос-Анджелесе, Цюрихе, Торонто, Мельбурне, Мюнхене, Йоханнесбурге, Флоренции, Москве и других городах. В 1983 году Sotheby's был продан американскому предпринимателю Альфреду Таубману – владельцу крупной сети магазинов в США.

Ранее сообщалось, что аукционный дом Christie’s впервые возглавила женщина. Новым директором аукционного дома Christie’s стала Патриция Барбизе.