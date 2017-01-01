Популярный туроператор в Украине оштрафован на полтора миллиона

Антимонопольный комитет оштрафовал туроператора Join up за ложное сообщение о перевозке пассажиров.

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Антимонопольный комитет оштрафовал туроператора Join up на 1,5 млн грн за ложное сообщение о перевозке пассажиров авиакомпаниями МАУ и Роза ветров. Об этом сообщил председатель АМКУ Юрий Терентьев на странице в Facebook.

"Туроператор информировал своих потенциальных клиентов, что авиаперевозки будут осуществляться авиакомпаниями МАУ и Роза ветров, с которыми у туроператора соглашений не было", - написал Терентьев.

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