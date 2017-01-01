Нафтогаз начал проект по сокращению выбросов метана

Это совместный проект Нафтогаза, ЕБРР и Минэкологии Украины. Первые работы прошли во Львовской и Ивано-Франковской областях.

Нафтогаз начал измерительные работы в рамках реализации проекта по снижению выбросов метана в цепочке поставок газа в Украину. Об этом сообщила пресс-служба Нафогаза во вторник, 25 июня.

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В начале июня на объектах АТ Укргаздобыча и АТ Укртрансгаз во Львовской и Ивано-Франковской областях прошли первые работы по поиску и измерению объемов утечек метана в атмосферу. Для измерений использовалось наземное оборудование и беспилотники.

Проект реализуется в рамках трехстороннего Меморандума между Нафтогазом, Европейским банком реконструкции и развития и Министерством экологии и природных ресурсов Украины.

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Исполнителем работ является норвежская компания Carbon Limits, а финансируется проект за счет ЕБРР.

Ранее сообщалось, что МВФ хочет ввести всемирный налог на углекислый газ. Налог является "наиболее эффективным инструментом" для сокращения выбросов в атмосферу, считают в МВФ.