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Суд разрешил Нафтогазу не платить дивиденды государству

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Окружной административный суд Киева разрешил Нафтогазу не выплачивать 90% своей прибыли за 2018 год государству.
Глава Нафтогаза Андрей Коболев
Глава Нафтогаза Андрей Коболев
facebook.com/andriy.kobolyev

Окружной административный суд остановил действие постановления Кабинета министров в части, согласно которой НАК Нафтогаз Украины должна выплатить государству дивиденды в размере 90% от чистой прибыли за 2018 год. Об этом говорится в постановлении суд от 27 июня.

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Согласно документу, суд остановил действие постановления Кабмина №364, исключительно в отношении Нафтогаза.

Ранее глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что у компании не хватит средств на закупку газа из-за выплаты дивидендов государству и долгов облгазов.

Напомним, Кабмин решил забирать у госкомпаний 90% прибыли. В Минфине аргументируют повышение нормативов отчислений необходимостью восполнить недопоступления в госбюджет.

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Теги: суд, Нафтогаз, государство, выплаты, дивиденды, Госбюджет
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Безумный    03.07.2019, 14:02
Оценка:  0
Безумный
то на премії гроші є а на виплату боргів нема///
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