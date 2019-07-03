Суд разрешил Нафтогазу не платить дивиденды государству

Окружной административный суд Киева разрешил Нафтогазу не выплачивать 90% своей прибыли за 2018 год государству.

Окружной административный суд остановил действие постановления Кабинета министров в части, согласно которой НАК Нафтогаз Украины должна выплатить государству дивиденды в размере 90% от чистой прибыли за 2018 год. Об этом говорится в постановлении суд от 27 июня.

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Согласно документу, суд остановил действие постановления Кабмина №364, исключительно в отношении Нафтогаза.

Ранее глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что у компании не хватит средств на закупку газа из-за выплаты дивидендов государству и долгов облгазов.

Напомним, Кабмин решил забирать у госкомпаний 90% прибыли. В Минфине аргументируют повышение нормативов отчислений необходимостью восполнить недопоступления в госбюджет.

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