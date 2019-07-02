Гройсман: Коболев "приписал себе" 286 млн премий

Премьер предлагает главе Нафтогаза вернуть миллионные премии за победу в Стокгольмском арбитраже, поскольку Украина не получила от Газпрома ни копейки.

Глава Нафтогаза Андрей Коболев в прошлом году получил 286,5 млн грн премий, которые приписал себе за победу над Газпромом в Стокгольмском арбитраже. Об этом во вторник, 2 июля, заявил премьер-министр Владимир Гройсман, предложив Коболеву вернуть деньги, сообщает УНИАН.

Читай также: Коболев ответил Москве на условия по транзиту газа Премьер напомнил, что Украина до сих пор не получила ни копейки после победы в Стокгольмском арбитраже, за что служащие Нафтогаза получили миллионные премии.

"Я бы посоветовал сегодня Коболеву и всем тем, кто с ним работает, вернуть 286 миллионов гривен, которые он приписал себе, подчеркиваю, от выигрыша арбитража, а мы еще ни копейки не получили в государственный бюджет или на счета компании, а они уже "раздерибанили" сотни миллионов гривен. Я предлагаю, чтобы он вернул деньги компании, отменил решение наблюдательного совета, и тогда это будет абсолютно справедливо", - сказал Гройсман.

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Также премьер обратил внимание, что в последнее время Кабмин трижды своими решениями вынуждал компанию снижать цену на газ для населения, хотя Нафтогаз должен был это делать сам, поскольку для этого сложилась необходимая конъюнктура на внешних рынках.

"Что касается вообще Нафтогаза, то я могу сказать, что у меня с ними нет никаких дискуссий. Я считаю, что они достаточно циничный монополист, с которым мне точно не по пути…", - отметил Гройсман.

Напомним, в конце мая 2018 года стало известно, что Наблюдательный совет Нафтогаза принял решение о выплате бонусов правлению компании в связи с победой в Стокгольмском арбитраже в споре с Газпромом. Их размер утвердили в размере 1% от суммы выигрыша по транзитному контракту, которая составила 4,56 млрд долларов. Гройсман потребовал пересмотреть решение Нафтогаза о премиях.

Позже стало известно, что председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев получил 7,9 млн долларов премии и перевел их своей матери в США.

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