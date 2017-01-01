Коболев ответил Москве на условия по транзиту газа

В Нафтогазе прокомментировали ситуацию вокруг сохранения транзита российского газа по территории Украины.

НАК Нафтогаз должен сохранить возможность судиться с Газпромом, если российский монополист не будет придерживаться обещаний по сохранению транзита газа через украинскую территорию. Такое заявление сделал глава Нафтогаза Андрей Коболев на своей странице в Facebook.

Читай также: Запасы газа в ПХГ Украины превысили 13 млрд кубов

По его словам, критически важным является выбрать такую модель разделения газотранспортной системы (ГТС) страны, которая позволит сохранить права Нафтогаза по уже поданным судебным искам. А именно - модель ISO.

Отметим, что Слова Коболева стали ответом на заявление первого замглавы аппарата правительства РФ Сергея Приходько об условиях транзита газа через Украину. Так, Москва готова сохранить транзит газа после 2019 года в случае урегулирования споров между Газпромом и Нафтогазом.

Читай также: Нафтогаз погасил 500 млн долларов кредита

Напомним, действующий контракт на транзит газа между Газпромом и Нафтогазом истекает в 2019 году.

Ранее сообщалось, что по заявлению Газпрома, контракт с Украиной на европейских условиях невозможен. В Газпроме "без понимания" относительного того, кто может стать их контрагентом в Украине, утверждает Сергей Кузнец.