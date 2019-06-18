Нафтогаз погасил 500 млн долларов кредита

Нафтогаз вернул 500 млн долларов кредита, взятого под гарантии Всемирного банка. Компания пользовалась средствами в течение двух лет.

НАК Нафтогаз Украины вернул кредит на 500 млн долларов, полученный под гарантии Всемирного банка и под государственные гарантии. Об этом сообщает компания в Facebook.

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Как отметили в Нафтогазе, благодаря этим средствам компания в течение двух лет закупила около 5 млрд куб. м газа с европейского направления.

"Из-за угрозы газового шантажа со стороны России после завершения действия транзитного соглашения планируем закачать в подземные газовые хранилища (ПХГ) примерно на 3 млрд куб. м газа больше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении.

В Нафтогазе напомнили, что планируют накопить 20 млрд куб. м газа, чтобы избежать рисков со стороны соседей.

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"Поэтому сотрудничество с кредиторами с применением механизма государственных гарантий является крайне важным инструментом, помогающим обеспечивать энергетическую стабильность государства", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что переговоры по транзиту газа отложили. К обсуждению даты трехсторонних переговоров стороны вернутся только в сентябре, сообщил исполнительный директор Нафтогаза.