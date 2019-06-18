Нафтогаз погасил 500 млн долларов кредита
НАК Нафтогаз Украины вернул кредит на 500 млн долларов, полученный под гарантии Всемирного банка и под государственные гарантии. Об этом сообщает компания в Facebook.
Читай также: Контракт с Украиной на европейских условиях невозможен – Газпром
Как отметили в Нафтогазе, благодаря этим средствам компания в течение двух лет закупила около 5 млрд куб. м газа с европейского направления.
В Нафтогазе напомнили, что планируют накопить 20 млрд куб. м газа, чтобы избежать рисков со стороны соседей.
Читай также: Укртрансгаз заявил об угрозе остановки ГТС
"Поэтому сотрудничество с кредиторами с применением механизма государственных гарантий является крайне важным инструментом, помогающим обеспечивать энергетическую стабильность государства", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что переговоры по транзиту газа отложили. К обсуждению даты трехсторонних переговоров стороны вернутся только в сентябре, сообщил исполнительный директор Нафтогаза.
Полная версия правил