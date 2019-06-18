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Нафтогаз погасил 500 млн долларов кредита

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Нафтогаз вернул 500 млн долларов кредита, взятого под гарантии Всемирного банка. Компания пользовалась средствами в течение двух лет.
Нафтогаз вернул 500 млн долларов кредита Всемирного банка
Нафтогаз вернул 500 млн долларов кредита Всемирного банка
Корреспондент.net

НАК Нафтогаз Украины вернул кредит на 500 млн долларов, полученный под гарантии Всемирного банка и под государственные гарантии. Об этом сообщает компания в Facebook

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Как отметили в Нафтогазе, благодаря этим средствам компания в течение двух лет закупила около 5 млрд куб. м газа с европейского направления.

"Из-за угрозы газового шантажа со стороны России после завершения действия транзитного соглашения планируем закачать в подземные газовые хранилища (ПХГ) примерно на 3 млрд куб. м газа больше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении.

В Нафтогазе напомнили, что планируют накопить 20 млрд куб. м газа, чтобы избежать рисков со стороны соседей. 

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"Поэтому сотрудничество с кредиторами с применением механизма государственных гарантий является крайне важным инструментом, помогающим обеспечивать энергетическую стабильность государства", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что переговоры по транзиту газа отложили. К обсуждению даты трехсторонних переговоров стороны вернутся только в сентябре, сообщил исполнительный директор Нафтогаза.

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Теги: кредиты, Всемирный банк, Нафтогаз, кредит
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гость  (аноним)  18.06.2019, 18:37
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Ну молодцы!!! Всегда так делайте. Долг-платежом красен!!!
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