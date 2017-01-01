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Нафтогаз: переговоры по транзиту газа отложили

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К обсуждению даты трехсторонних переговоров стороны вернутся только в сентябре, сообщил исполнительный директор Нафтогаза.
Юрий Витренко
Юрий Витренко
facebook.com/www.dneprcity.net

Нафтогаз Украины сожалеет, что трехсторонние переговоры между Украиной, Евросоюзом и Россией по транзиту газа после 2019 года откладываются. Об этом в четверг, 13 июня, написал исполнительный директор компании Юрий Витренко на своей странице в Facebook

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Он приветствовал усилия вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича относительно даты следующей "трехсторонки" в ходе его визита в Россию.

"К сожалению, как мы слышим, эта трехсторонняя встреча вновь откладывается. Ее не будет ни в июне, ни в июле, ни в августе. И только в сентябре российская (сторона - ред.) будет готова обсуждать время следующей встречи", – отметил Витренко.

Теперь Москва якобы ждет формирования нового правительства в Украине по результатам парламентских выборов, добавил он. 

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"Но на самом деле причина очевидна – после того как Украина и ЕС заняли консолидированную позицию, что транзит через Украину должен осуществляться по справедливым европейским правилам, для РФ эти переговоры стали неинтересными", – объяснил топ-менеджер Нафтогаза.

По его словам, похоже, что Россия ждет "переговорщиков", которые будут "сдавать интересы Украины, а не договариваться о цивилизованных и справедливых правилах для всех сторон". 

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Как подчеркнул Витренко, сейчас украинская сторона должна объяснять западным партнерам, что и Украину, и Европу пытаются обмануть, как обманывали в 2009 году, а также что действенные меры – это прекращение строительства Северного потока – 2 и эффективное антимонопольное расследование по жалобе Нафтогаза против Газпрома.

"(Украина должна также - ред.) готовиться к прекращению транзита с 2020 года, при этом через международный арбитраж получая за это компенсацию", – заключил он.

Ранее сообщалось, что Украина предложила Молдове импорт газа из ЕС. Благодаря украинской ГТС Молдова сможет самостоятельно импортировать газ из Европы в случае необходимости.

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Теги: газ, Украина-Россия, Газпром, Нафтогаз, газовые контракты, транзит газа, газовые переговоры, Нафтогаз України
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