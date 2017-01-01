Нафтогаз: переговоры по транзиту газа отложили
Нафтогаз Украины сожалеет, что трехсторонние переговоры между Украиной, Евросоюзом и Россией по транзиту газа после 2019 года откладываются. Об этом в четверг, 13 июня, написал исполнительный директор компании Юрий Витренко на своей странице в Facebook.
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Он приветствовал усилия вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича относительно даты следующей "трехсторонки" в ходе его визита в Россию.
Теперь Москва якобы ждет формирования нового правительства в Украине по результатам парламентских выборов, добавил он.
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"Но на самом деле причина очевидна – после того как Украина и ЕС заняли консолидированную позицию, что транзит через Украину должен осуществляться по справедливым европейским правилам, для РФ эти переговоры стали неинтересными", – объяснил топ-менеджер Нафтогаза.
По его словам, похоже, что Россия ждет "переговорщиков", которые будут "сдавать интересы Украины, а не договариваться о цивилизованных и справедливых правилах для всех сторон".
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"(Украина должна также - ред.) готовиться к прекращению транзита с 2020 года, при этом через международный арбитраж получая за это компенсацию", – заключил он.
Ранее сообщалось, что Украина предложила Молдове импорт газа из ЕС. Благодаря украинской ГТС Молдова сможет самостоятельно импортировать газ из Европы в случае необходимости.
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