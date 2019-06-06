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Коболев напомнил Медведеву, кто первый подал в суд

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Глава Нафтогаза ответил российскому премьеру, который назвал отказ от судебных споров условием по транзиту газа.
Не Украина начала судебные споры, напомнил Коболев
Не Украина начала судебные споры, напомнил Коболев
facebook.com/stvmedia.tv

Глава Нафтогаза Андрей Коболев напомнил премьер-министру России Дмитрию Медведеву, кто первым подал иск в суд по газовым контрактам. 

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Как пишет менеджер в Facebook, все судебные разбирательства, которые сейчас рассматриваются, были инициированы Москвой.

"Действующие судебные решения надо выполнять", - написал Коболев.

При этом он заявил, что Украина готова к конструктивному диалогу по контракту на транзит газа с 2020 года и готова включить в периметр переговоров новые судебные споры.

Ранее сообщалось, что Медведев перечислил ряд условий, при которых Россия готова продолжить транзит газа через Украину. Одним из условий он назвал отказ от судебных споров.

Как известно, контракт между Нафтогазом и российским Газпромом по транзиту газа заканчивается в конце 2019 года. Два раунда переговоров при участии Еврокомиссии результатов не дали.

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Теги: Россия, Украина, газ, Медведев, Нафтогаз, газовые контракты, транзит газа, Андрей Коболев, газовая война
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Комментариев (1)
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Michael2811    06.06.2019, 11:22
Оценка:  0
Michael2811
Давно пора краник закрыть и начать строить СП-3-4-5.....
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