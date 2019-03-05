РФ назвала условия для транзита газа через Украину

Российская сторона готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года, но при ряде условий.

"Мы об условиях уже не раз говорили. Если коротко, это урегулирование отношений между заинтересованными компаниями, выгодные экономические и коммерческие параметры сделки, а также стабильная политическая обстановка", – сказал российский премьер.

