РФ назвала условия для транзита газа через Украину
Российская сторона готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года, но при ряде условий.
Россия готова сохранить транзит газа в Европу через Украину и после 2019 года, но при определенных условиях. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью Luxemburger Wort.
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"Мы об условиях уже не раз говорили. Если коротко, это урегулирование отношений между заинтересованными компаниями, выгодные экономические и коммерческие параметры сделки, а также стабильная политическая обстановка", – сказал российский премьер.
Ранее сообщалось, что РФ назвала невыгодным транзит газа через Украину. Министр энергетики России заявил, что транзит газа через Украину в 2-2,5 раза дороже других маршрутов.
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