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РФ назвала условия для транзита газа через Украину

Комментариев: 2
Российская сторона готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года, но при ряде условий.
Россия озвучила условия сохранения транзита газа через Украину
Россия озвучила условия сохранения транзита газа через Украину
Корреспондент.net
Россия готова сохранить транзит газа в Европу через Украину и после 2019 года, но при определенных условиях. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью Luxemburger Wort

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"Мы об условиях уже не раз говорили. Если коротко, это урегулирование отношений между заинтересованными компаниями, выгодные экономические и коммерческие параметры сделки, а также стабильная политическая обстановка", – сказал российский премьер.
 
Ранее сообщалось, что РФ назвала невыгодным транзит газа через Украину. Министр энергетики России заявил, что транзит газа через Украину в 2-2,5 раза дороже других маршрутов.
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Теги: Украина-Россия, российский газ, транзит газа
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Комментариев (2)
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KIBARG    05.03.2019, 11:24
Оценка:  -2
KIBARG
Только приехал с закарпатья - видел там товарняки с цистерами газпрома двигющиеся в сторону европы, так что всё у них на мази. Торговля идёт, транзит есть, а вот если какой-то певец выступит не там-его закидают камнями. Банальное отвлечение внимания, как и весь этот галдежь про условия и т.д.
гость  (аноним)  05.03.2019, 11:20
Оценка:  -2
гость
Так это и свиду понятно, кому нужны риски да еще и переплачивать сутяжнику прямо говоря? Собственно и раньше об этом говорилось: разговор о реальном транзите после выборов (если к власти придет адекват),отказ от стокгольмских претензий и цена соразмерная стоимости транзита по СП.Иначе куй вам!
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