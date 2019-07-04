Boeing выплатит $100 млн семьям жертв двух авиакатастроф

Компенсацию получат родственники погибших при крушении самолетов 737 Max в Индонезии и Эфиопии.

Boeing пообещал компенсации за катастрофы в Эфиопии и Индонезии Getty Images

Американский авиаконцерн Boeing объявил в среду, 3 июля, что выделит 100 миллионов долларов на выплаты семьям и близким жертв крушений двух авиакатастроф лайнеров модели 737 MAX в Эфиопии и Индонезии. Об этом говорится в заявлении компании.

Читай также: В самолетах Boeing 737 MAX обнаружили новый недостаток Отмечается, что средства пойдет на оплату образования, покрытие непредвиденных трат и расходов на проживание для родственников погибших, а также поддержку общественных программ и экономическое развитие общин, пострадавших от авиакатастроф.

Деньги будут выделяться постепенно в течение нескольких лет.

Читай также: Британский авиаконцерн покупает у Boeing 200 самолетов серии МАХ “Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям и близким тех, кто был на борту, и надеемся, что этот начальный шаг поможет им найти успокоение“, - заявил глава авиастроительного концерна Деннис Меленберг.

Напомним, 10 марта этого года в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек, а 29 октября 2018 года при катастрофе самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии погибли 189 человек.

После этого многие страны из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии.