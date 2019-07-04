Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Boeing выплатит $100 млн семьям жертв двух авиакатастроф

Комментариев: 1
Компенсацию получат родственники погибших при крушении самолетов 737 Max в Индонезии и Эфиопии.
Boeing пообещал компенсации за катастрофы в Эфиопии и Индонезии
Boeing пообещал компенсации за катастрофы в Эфиопии и Индонезии
Getty Images
Американский авиаконцерн Boeing объявил в среду, 3 июля, что выделит 100 миллионов долларов на выплаты семьям и близким жертв крушений двух авиакатастроф лайнеров модели 737 MAX в Эфиопии и Индонезии. Об этом говорится в заявлении компании.

Читай также: В самолетах Boeing 737 MAX обнаружили новый недостаток

Отмечается, что средства пойдет на оплату образования, покрытие непредвиденных трат и расходов на проживание для родственников погибших, а также поддержку общественных программ и экономическое развитие общин, пострадавших от авиакатастроф. 
 
Деньги будут выделяться постепенно в течение нескольких лет.

Читай также: Британский авиаконцерн покупает у Boeing 200 самолетов серии МАХ

“Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям и близким тех, кто был на борту, и надеемся, что этот начальный шаг поможет им найти успокоение“, - заявил глава авиастроительного концерна Деннис Меленберг. 

Напомним, 10 марта этого года в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек, а 29 октября 2018 года при катастрофе самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии погибли 189 человек.

После этого многие страны из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии.
 
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram
Поделись:
Теги: авиакатастрофа, Boeing, компенсация
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  04.07.2019, 13:22
Оценка:  0
гость
У Украины появился финансовый ориентир выплат по МН17. Ведь как ни крути - виновен тот кто не закрыл воздушное пространство над зоной боевых действий! К тому же голландцы предъявили движок Бука с номером, Россия предоставила документы от 86 года об отправке ее в згв на Украину...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь