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Коболев нашел виновных в падении добычи газа

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Виновниками плохих показателей по добыче газа являются коррупционеры, из-за которых Укргаздобыча не может получить лицензии, говорит Коболев.
Добыча газа в Украине растет, но значительно медленее ожиданий
Добыча газа в Украине растет, но значительно медленее ожиданий
Getty Images
Глава Нафтогаза Андрей Коболев заявляет, что добыча газа в Украине упала из-за блокирования выдачи лицензий Укргаздобыче. Об этом заявил в пятницу, 5 июля, сообщает Укринформ. 

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"Истощаемость месторождений Укргаздобычи составляет сейчас 85%. Для того чтобы добывать больше газа, государственной компании нужны новые месторождения, новые лицензии ... Причина, почему нас блокировали, - это коррупция. В Украине это работает очень просто: определенные политики раздают лицензии, а затем идут к нашим западным коллегам с целью их перепродажи. Там им говорят, что краденое не покупают, они возвращаются в Украину. Но все равно лицензии нам не выдают", - заявляет Коболев.

Ранее сообщалось, что темпы добычи газа в Украине выросли почти в полтора раза. За пять месяцев 2019 года добыча газа выросла на 3,34%, тогда как за прошлый год на 2,4%.
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Теги: Нафтогаз, лицензия, добыча газа, Укргаздобыча, Андрей Коболев
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