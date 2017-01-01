Коболев нашел виновных в падении добычи газа

Глава Нафтогаза Андрей Коболев заявляет, что добыча газа в Украине упала из-за блокирования выдачи лицензий Укргаздобыче. Об этом заявил в пятницу, 5 июля, сообщает Укринформ.

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"Истощаемость месторождений Укргаздобычи составляет сейчас 85%. Для того чтобы добывать больше газа, государственной компании нужны новые месторождения, новые лицензии ... Причина, почему нас блокировали, - это коррупция. В Украине это работает очень просто: определенные политики раздают лицензии, а затем идут к нашим западным коллегам с целью их перепродажи. Там им говорят, что краденое не покупают, они возвращаются в Украину. Но все равно лицензии нам не выдают", - заявляет Коболев.