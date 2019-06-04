Темпы добычи газа в Украине выросли почти в полтора раза
За пять месяцев 2019 года в Украине добыли 8,8 млрд кубометров газа, что на 3,34% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Укртрансгаза.
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Всего в мае добыто 1,8 млрд кубических метров топлива. При этом среднесуточная добыча снизилась на 0,98% - с 58,04 до 57,57 млн кубов в сутки.
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Этот показатель снижается четвертый месяц подряд.
Отметим, по данным Минэнерго, за 2018 года добыча газа выросла на 2,4%. В Украине добыли 21 млрд кубометров газа - на 0,5 млрд больше, чем годом ранее.
Ранее сообщалось, что Нафтогаз заключил с американцами контракт на добычу газа. Буровые работы компании Halliburton позволят увеличить добычу газа на 2 млрд куб. м в течение 10 лет, говорят в холдинге.
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