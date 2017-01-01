Нафтогаз заключил с американцами контракт на добычу газа

Буровые работы компании Halliburton позволят увеличить добычу газа на 2 млрд куб. м в течение 10 лет, говорят в холдинге.

Нафтогаз м Укргаздобыча в понедельник, 27 мая, подписали меморандум о взаимопонимании с американской компание Halliburton. Об этом сообщает НАК в Twitter.

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Как отмечается, Halliburton и Укргаздобыча планируют внедрить на украинских газовых месторождениях передовые мировые технологии. Также речь идет о поставке высокотехнологичного оборудования и программного обеспечения для увеличения объемов добычи украинского газа.

В рамках сотрудничества, Укргаздобыча и Halliburton начинают новое направление - предоставление интегрированных услуг "под ключ" по бурению боковых стволов на 26 скважинах. Такие работы позволят вернуть скважины и получить более 2 млрд куб. м дополнительной добычи в течение 10 лет. Общая стоимость договора на услуги бурения боковых стволов составляет 2,6 млрд грн.

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Укргаздобыча сотрудничает с Halliburton уже 1,5 года. Так, в ноябре 2017 компании заключили договор на приобретение программных продуктов Halliburton-Landmark, а в марте 2018 года - мультисервисный договор на закупку услуг по аренде бурового оборудования, долотного и инженерного сервисов и т.п.

Ранее сообщалось, что по заявлению Коболева, Нафтогазу нужно найти миллиард долларов на газ. У Нафтогаза недостаточно средств для закупки газа на будущий отопительный сезон согласно плану.