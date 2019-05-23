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Коболев: Нужно найти миллиард долларов на газ

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У Нафтогаза недостаточно средств для закупки газа на будущий отопительный сезон согласно плану.
Коболев настаивает, что Кабмин должен Нафтогазу 140 миллиардов гривен
Коболев настаивает, что Кабмин должен Нафтогазу 140 миллиардов гривен
facebook.com/neftnews

Для закачки в хранилища необходимого для отопительного сезона объема газа необходимо найти миллиард долларов. Об этом в эфире телеканала ICTV сообщил глава Нафтогаза Андрей Коболев. 

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"Нам, минимум, необходимо найти $1 млрд кредитных средств и без этого $1 млрд мы не сможем полностью выполнить план закачки", - сказал он.

По словам главы компании, разрешить проблему с дефицитом финансов у НАК под импорт и закачку газа, помимо привлечения компанией кредитных средств, может правительство, которое должно Нафтогазу порядка 140 млрд грн в качестве компенсации за возложение специальных обязательств по поставке газа населению.

Коболев напомнил, что действующее законодательство вменяет в обязанности Кабмину создание механизма и источника компенсации выполнения компанией специальных обязательств. "И если бы, хотя бы часть этого долга перед Нафтогазом была закрыта – это решило бы вопрос закачки", - отметил он. 

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Глава холдинга вновь сообщил, что основной вариант привлечения средств на внешних рынках – это выпуск евробондов.

"Это потребует составления с правительством какого-то понятного для инвесторов плана каким образом с Нафтогаза будут сняты эти спецобязанности в будущем, каким образом мы проведем анбандлинг, как это повлияет на финансовое положение компании", - резюмировал Коболев.

Ранее сообщалось, что ЗЕ-команда заявила, что у МВФ нет претензий по ценам на газ. Команда Зеленского утверждает, что у МВФ нет специальных требований к цене на газ.

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Теги: газ, Нафтогаз, финансирование, отопительный сезон, Андрей Коболев
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Комментариев (3)
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SanchoSid    23.05.2019, 17:30
Оценка:  0
SanchoSid
Пусть попросит у своей мамы)
colavova    23.05.2019, 17:40
Оценка:  -1
colavova
ты голосовал за его маму в президенты?
zheka-yakob    23.05.2019, 17:16
Оценка:  -3
zheka-yakob
Отказаться от отопления, пусть выживут сильнейшие))))
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