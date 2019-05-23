Коболев: Нужно найти миллиард долларов на газ

У Нафтогаза недостаточно средств для закупки газа на будущий отопительный сезон согласно плану.

Для закачки в хранилища необходимого для отопительного сезона объема газа необходимо найти миллиард долларов. Об этом в эфире телеканала ICTV сообщил глава Нафтогаза Андрей Коболев.

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"Нам, минимум, необходимо найти $1 млрд кредитных средств и без этого $1 млрд мы не сможем полностью выполнить план закачки", - сказал он.

По словам главы компании, разрешить проблему с дефицитом финансов у НАК под импорт и закачку газа, помимо привлечения компанией кредитных средств, может правительство, которое должно Нафтогазу порядка 140 млрд грн в качестве компенсации за возложение специальных обязательств по поставке газа населению.

Коболев напомнил, что действующее законодательство вменяет в обязанности Кабмину создание механизма и источника компенсации выполнения компанией специальных обязательств. "И если бы, хотя бы часть этого долга перед Нафтогазом была закрыта – это решило бы вопрос закачки", - отметил он.

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Глава холдинга вновь сообщил, что основной вариант привлечения средств на внешних рынках – это выпуск евробондов.

"Это потребует составления с правительством какого-то понятного для инвесторов плана каким образом с Нафтогаза будут сняты эти спецобязанности в будущем, каким образом мы проведем анбандлинг, как это повлияет на финансовое положение компании", - резюмировал Коболев.

Ранее сообщалось, что ЗЕ-команда заявила, что у МВФ нет претензий по ценам на газ. Команда Зеленского утверждает, что у МВФ нет специальных требований к цене на газ.