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Нефть резко подешевела из-за роста запасов в США

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Уровень запасов "черного золота" в США вырос до максимального уровня с июля 2017 года – 476,8 млн баррелей.
Цена на нефть упала после роста в понедельник
Цена на нефть упала после роста в понедельник
depositphotos.com

Мировые цены на нефть эталонных марок падают на фоне неожиданного роста запасов сырья в США. Об этом свидетельствуют данные торгов вечером в среду, 22 мая. 

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Так, июльские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 22:00 по Киеву упали на $1,60 (2,22%) – до $70,58 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевела на $2,07 (3,28%) – до $61,06 за баррель.

Таким образом, спред между актуальными контрактами на марки Brentи WTIсоставляет $9,52 в пользу Brent. 

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Согласно данным управления энергетической информации минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 17 мая, увеличились на 4,7 млн баррелей, или на 1% – до 476,8 млн баррелей. Этот уровень стал максимальным с июля 2017 года. Причем на прошлой неделе запасы выросли на 5,4 млн баррелей.

Аналитики рынка предполагали снижения запасов на 600 тысяч баррелей – до 471,4 млн баррелей. Они связывают увеличение запасов с более низкими, чем обычно в это время года, объемами переработки НПЗ.

Ранее сообщалось, что Беларусь сняла запрет на экспорт нефтепродуктов. Восстановление транзита российской нефти через Беларусь по трубопроводу Дружба в полном объеме возможно к концу июля.

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Теги: нефть, США, запасы, цены на нефть, цена на нефть, падение цены на нефть, нефть brent
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