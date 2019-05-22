АМКУ расследует продажу газа Нафтогазом

Укртрансгаз закупал у Нафтогаза газ по ценам выше, чем стоимость для промышленных потребителей.

Антимонопольный комитет начал расследование в отношении Укртрансгаза и Нафтогаза о приобретении газа по завышенным ценам. Об этом говорится в распоряжении председателя АМКУ Юрия Терентьева, пишет Экономическая правда в среду, 22 мая.

Читай также: Украина возобновила транзит российской нефти в ЕС

Отмечается, что в течение 2017-2018 годов Укртрансгаз закупал газ преимущественно у Нафтогаза, в том числе по переговорной процедуре и на открытых торгах, по стоимости, которая была выше, чем на Украинской энергетической бирже.

"Средневзвешенная стоимость реализации газа Нафтогазом Укртрансгазу выше, чем стоимость газа для промышленных потребителей", - следует из документа.

Читай также: Беларусь сняла запрет на экспорт нефтепродуктов

"Закупка газа по завышенным ценам приводит к повышению базовой цены на газ, используемого для предоставления УТГ услуг балансировки субъектам хозяйствования, которые являются заказчиком услуг по транспортировке газа, а следовательно приводит к повышению цен для конечного потребителя", - заявляют в АМКУ.

В связи с этим начато рассмотрение дела по признакам совершения компаниями нарушения в виде злоупотребления монопольным положением, которое заключается в приобретении газа по завышенным ценам.

Ранее сообщалось, что США готовы дать Украине $2 миллиарда на газ. Нафтогаз Украины может получить от США финансовую помощь для наполнения газовых хранилищ.