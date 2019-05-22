АМКУ расследует продажу газа Нафтогазом
Антимонопольный комитет начал расследование в отношении Укртрансгаза и Нафтогаза о приобретении газа по завышенным ценам. Об этом говорится в распоряжении председателя АМКУ Юрия Терентьева, пишет Экономическая правда в среду, 22 мая.
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"Средневзвешенная стоимость реализации газа Нафтогазом Укртрансгазу выше, чем стоимость газа для промышленных потребителей", - следует из документа.
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"Закупка газа по завышенным ценам приводит к повышению базовой цены на газ, используемого для предоставления УТГ услуг балансировки субъектам хозяйствования, которые являются заказчиком услуг по транспортировке газа, а следовательно приводит к повышению цен для конечного потребителя", - заявляют в АМКУ.
В связи с этим начато рассмотрение дела по признакам совершения компаниями нарушения в виде злоупотребления монопольным положением, которое заключается в приобретении газа по завышенным ценам.
Ранее сообщалось, что США готовы дать Украине $2 миллиарда на газ. Нафтогаз Украины может получить от США финансовую помощь для наполнения газовых хранилищ.
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