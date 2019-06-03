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В Газпроме заявили о рекордной добыче газа за восемь лет

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Добыча газа Газпрома в мае выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9% – примерно до 43,6 млрд кубов.
Добыча газа Газпрома растет седьмой месяц подряд – с ноября прошлого года
Добыча газа Газпрома растет седьмой месяц подряд – с ноября прошлого года
Getty Images

Российский газовый монополист Газпром в январе-мае увеличил добычу газа на 2,5% – до 222,7 млрд кубометров. Это максимальный показатель за восемь лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Газпрома в понедельник, 3 июня. 

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"За пять месяцев 2019 года "Газпром", по предварительным данным, добыл 222,7 млрд кубометров газа. Это максимальный показатель добычи в январе-мае за последние восемь лет и на 2,5% (на 5,5 млрд кубометров) больше, чем за аналогичный период 2018 года", – говорится в сообщении.

Добыча газа Газпрома в мае 2019 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 9% – примерно до 43,6 млрд кубометров. Этот показатель добычи является максимальным для майской статистики Газпрома за последние восемь лет. Выше добыча была в мае 2011 года – 44,89 млрд кубометров. 

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Добыча газа Газпрома растет седьмой месяц подряд – с ноября прошлого года.

Официальный план добычи на 2019 год составляет 495 млрд кубометров. Но уже сейчас сумма добычи за последние 12 месяцев составляет почти 506 млрд кубометров газа.

Также сообщается, что Газпром в мае 2019 года экспортировал в дальнее зарубежье 15,9 млрд кубометров газа, что является новым историческим рекордом поставок для майской статистики поставок.

Предыдущий рекорд был поставлен в мае 2018 года – 15,7 млрд кубометров

Ранее сообщалось, что в России обнаружили два крупных месторождения газа. Оба месторождения по величине запасов относится к категории уникальных - залежи газа оцениваются в 510 миллиардов кубометров.

Эта же новость на КорреспонденТ.biz
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Теги: газ, Газпром, добыча газа
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  03.06.2019, 17:02
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гость
Ну добыли и добыли. Вот нахтогаз обещал наращивать добычу, а снизил на 1,3%. Кстати СП-2 проложено уже почти 1400км (60, и где санкции и остановка строительства? Не господыры, в ЕС знают состояние газопроводов "надежнейшего транзитера" и бухтят для видимости - а сами участвуют в стройке СП-2
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