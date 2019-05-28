Суд обязал раскрыть информацию о "суперпремиях" в Нафтогазе

Судья принял решение обязать Нафтогаз предоставить информацию и копии документов в ответ на запрос на публичную информацию.

В Нафтогазе получили многомиллионные премии и засекретили информацию о получателях depositphotos.com

Опубликован полный текст решения Шестого апелляционного административного суда о раскрытии информации о премиях работникам НАК Нафтогаз Украины в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде. Соответствующее решение было принято по иску Украинского института по правам человека к Нафтогазу Украины, сообщает Доступ к правде во вторник, 28 мая.

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"Информация о фамилии, имени, отчестве и должности всех сотрудников и членов правления ПАО НАК Нафтогаз Украины, которые получили премии в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде в споре с ОАО Газпром по транзитному контракту, а также информацию о размере выплаченной премии, согласно закону Украины О доступе к публичной информации является публичной информацией и может быть предоставлена по запросу на информацию", – говорится в постановлении суда.

Также судья принял решение обязать Нафтогаз предоставить общественной организации Украинский институт по правам человека информацию и копии документов, в ответ на запрос на публичную информацию от 4 июля 2018.

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Отмечается, что Нафтогаз отказался назвать имена тех, кто получил премии за Стокгольмский суд, аргументируя свой отказ отвечать на запрос тем, что предоставление такой информации не является необходимым для защиты интересов национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека.

После отказа информационное агентство Українські Новини подало иск в Окружной административный суд Киева с требованием обязать Нафтогаз предоставить список должностных лиц компании, которые получили премии за победу в Стокгольмском арбитраже над Газпромом.

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