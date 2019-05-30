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Суды ЕС рассмотрят иски Украины по аресту активов Газпрома

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Слушания в суде Люксембурга по аресту активов и долгов Газпрома по иску Нафтогаза запланированы на июнь, в Нидерландах - на декабрь.
Иски касаются ареста любой задолженности и активов российской компании
Иски касаются ареста любой задолженности и активов российской компании
flickr.com

Предварительные слушания по иску Нафтогаза Украины в адрес люксембургских подразделений крупнейших банков и Газ Капитал С.А. об аресте любой задолженности и активов Газпрома в Люксембурге запланированы на июнь 2019 года. Об этом сообщил Газпром в своей квартальной отчетности по МСФО, передает Интерфакс-Украина

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Иск был подан 15 февраля 2019 года. Газпром 15 апреля 2019 года в целях защиты своих прав обратился в суд Люксембурга с заявлением об оспаривании ареста и вступлении в процесс.

"Газпром в целях недопущения нарушения своих прав и законных интересов 24 мая 2019 года обжаловал в Апелляционном суде г. Люксембурга не вступившее в силу решение люксембургского суда от 12 марта 2019 года о признании и приведении в исполнение на территории г. Люксембурга арбитражного решения по транзиту. Дата слушаний по делу не назначена",- говорится в сообщении российской компании. 

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Компания сообщила также, что слушания в суде Нидерландов по иску Нафтогаза Украины о признании и приведении в исполнение арбитражного решения по делу о транзите запланированы на декабрь 2019 года. Иск был подан Нафтогазом 17 сентября 2018 года.

Ранее сообщалось, что Нафтогаз раскрыл суть жалобы в ЕК на Газпром. Жалоба позволит уберечь Европу от искусственного повышения цен на газ, утверждает Витренко.

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Теги: Европа, газ, ЕС, суд, Газпром, Нафтогаз
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  30.05.2019, 13:10
Оценка:  -3
гость
А руками и мозгами денег не пробовали зарaбoтать? На досуге вспомните дело ЮКОСа, а ведь там судились волки а не шакaлы!
А вас даже донпeдро кинул:за жесткие диски с серверов АП он купит у Путина индульгенцию и дачу под Ростовом!
ВАТА_FUCK    30.05.2019, 13:57
Оценка:  +1
ВАТА_FUCK
Сказочный болбойоб из-за поребрика!
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