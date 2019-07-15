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Названа возможная дата возобновления полетов Boeing 737 MAX

Комментариев: 1
За последние полгода в мире зафиксированы две авиакатастрофы с участием Boeing 737 MAX, в них погибли 346 человек.
Самолет Boeing 737
Самолет Boeing 737
Getty Images
Полеты лайнеров Boeing 737 MAX возобновятся не раньше 2020 года. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в авиаотрасли и правительстве США. 

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По имеющейся информации, корпорация не сможет устранить существующие недочеты и неисправности раньше указанной даты. Источники также считают, что возобновлению полетов может помешать и смена руководства в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA).

В настоящее время в нескольких странах мира полностью приостановлена эксплуатация Boeing 737 MAX из-за обнаруженных неполадок с датчиками угла атаки, из-за которых, предположительно, произошли авиакатастрофы в Эфиопии 10 марта и в Индонезии в октябре 2018 года. Жертвами крушений стали 346 человек.

Ранее сообщалось, что первая авиакомпания отказалась покупать Boeing 737 MAX. Саудовский лоукостер Flyadeal официально отказался от сделки с американской компанией в пользу ее европейского конкурента Airbus.

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Теги: Boeing, полет, самолеты, крушение самолета
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
GreenPeace!    15.07.2019, 10:47
Оценка:  0
GreenPeace!
Хер бы села на такой самолет, только компании-идиоты закупили его...кстати, Коломойских их аж 7 штук заказал.Надеюсь, Украину участь катастроф обойдет навсегда.
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