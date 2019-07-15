Названа возможная дата возобновления полетов Boeing 737 MAX

За последние полгода в мире зафиксированы две авиакатастрофы с участием Boeing 737 MAX, в них погибли 346 человек.

Полеты лайнеров Boeing 737 MAX возобновятся не раньше 2020 года. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в авиаотрасли и правительстве США. Читай также: Уходит в отставку вице-президент Boeing, отвечавший за 737 MAX По имеющейся информации, корпорация не сможет устранить существующие недочеты и неисправности раньше указанной даты. Источники также считают, что возобновлению полетов может помешать и смена руководства в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA).

В настоящее время в нескольких странах мира полностью приостановлена эксплуатация Boeing 737 MAX из-за обнаруженных неполадок с датчиками угла атаки, из-за которых, предположительно, произошли авиакатастрофы в Эфиопии 10 марта и в Индонезии в октябре 2018 года. Жертвами крушений стали 346 человек.