Национализация Приватбанка: Суду нужны доказательства банкротства банка

Суд требует доказательства нулевого или отрицательного капитала Приватбанка во время его национализации.

Суд вытребовал у ФГВФЛ решении о том, что на момент национаизации у Приватбанка был нулевой или отрицательный капитал depositphotos.com

В решении Хозяйственного суда Киева говорится о том, что суду нужны доказательства, подтверждающие, что у Приватбанка был нулевой или отрицательный капитал на момент заключения договора купли-продажи его акций между бывшими акционерами и государством.

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Само дело по иску экс-собственника Приватбанка Игоря Коломойского и компании Triantal Investments Ltd к Фонду гарантирования вкладов физических лиц, Национальному банку и Министерству финансов о признании недействительным договора купли-продажи от 21 декабря 2016 года акций ПриватБанка состоится 8 августа.

То есть, суд поддержал заявление истцов о необходимости дополнить дело принятыми ФГВФЛ решениями, которые легли в основу заключения договора купли-продажи акций Приватбанка государству.

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Потому, суд вытребовал у ФГВФЛ соответствующее решение, в котором отмечается о том, что по результатам формирования резервов и обмена обязательств на акции дополнительной эмиссии Приватбанка его капитал составляет соответствующий денежный эквивалент и остается отрицательным или нулевым.

Ранее сообщалось, что суд отменил арест с 415 объектов недвижимости Коломойского. Решением Печерского суда арест снят с 415 из более 700 объектов недвижимости Приватофис.