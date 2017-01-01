Национализация Приватбанка: Суду нужны доказательства банкротства банка
В решении Хозяйственного суда Киева говорится о том, что суду нужны доказательства, подтверждающие, что у Приватбанка был нулевой или отрицательный капитал на момент заключения договора купли-продажи его акций между бывшими акционерами и государством.
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Само дело по иску экс-собственника Приватбанка Игоря Коломойского и компании Triantal Investments Ltd к Фонду гарантирования вкладов физических лиц, Национальному банку и Министерству финансов о признании недействительным договора купли-продажи от 21 декабря 2016 года акций ПриватБанка состоится 8 августа.
То есть, суд поддержал заявление истцов о необходимости дополнить дело принятыми ФГВФЛ решениями, которые легли в основу заключения договора купли-продажи акций Приватбанка государству.
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Потому, суд вытребовал у ФГВФЛ соответствующее решение, в котором отмечается о том, что по результатам формирования резервов и обмена обязательств на акции дополнительной эмиссии Приватбанка его капитал составляет соответствующий денежный эквивалент и остается отрицательным или нулевым.
Ранее сообщалось, что суд отменил арест с 415 объектов недвижимости Коломойского. Решением Печерского суда арест снят с 415 из более 700 объектов недвижимости Приватофис.
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