В Boeing заявили о миллиардных потерях из-за проблем с 737 MAX

В компании прогнозируют сокращение выручки и чистой прибыли на $5,6 млрд из-за сбоев, связанных с приостановкой эксплуатации 737 MAX.

Во втором квартале 2019 года выручка корпорации Boeing снизится на $5,6 млрд из-за приостановки эксплуатации лайнеров Boeing 737 MAX и отсрочек по их поставках заказчикам. Об этом сообщили в четверг, 18 июля, в пресс-службе компании.

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"Boeing учтет траты в размере $4,9 млрд ($8,74 за акцию) в связи с оценкой потенциальных выплат потребителям за сбои (в авиасообщении), связанные с приостановкой эксплуатации 737 MAX и задержками поставок. Это приведет к сокращению выручки и чистой прибыли на $5,6 млрд (до уплаты налогов)", - говорится в пресс-релизе Boeing.

Эти воздушные суда запрещены к эксплуатации после двух авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии. Boeing пока добивается разрешения регуляторов на возобновление полетов 737 MAX после усовершенствования программного обеспечения, ставшего причиной крушений.