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В Boeing заявили о миллиардных потерях из-за проблем с 737 MAX

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В компании прогнозируют сокращение выручки и чистой прибыли на $5,6 млрд из-за сбоев, связанных с приостановкой эксплуатации 737 MAX.
Boeing подсчитал ущерб из-за проблем с 737 MAX
Boeing подсчитал ущерб из-за проблем с 737 MAX
Getty Images

Во втором квартале 2019 года выручка корпорации Boeing снизится на $5,6 млрд из-за приостановки эксплуатации лайнеров Boeing 737 MAX и отсрочек по их поставках заказчикам. Об этом сообщили в четверг, 18 июля, в пресс-службе компании. 

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"Boeing учтет траты в размере $4,9 млрд ($8,74 за акцию) в связи с оценкой потенциальных выплат потребителям за сбои (в авиасообщении), связанные с приостановкой эксплуатации 737 MAX и задержками поставок. Это приведет к сокращению выручки и чистой прибыли на $5,6 млрд (до уплаты налогов)", - говорится в пресс-релизе Boeing.

Эти воздушные суда запрещены к эксплуатации после двух авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии. Boeing пока добивается разрешения регуляторов на возобновление полетов 737 MAX после усовершенствования программного обеспечения, ставшего причиной крушений.

Ранее сообщалось, что названа возможная дата возобновления полетов Boeing 737 MAX. За последние полгода в мире зафиксированы две авиакатастрофы с участием Boeing 737 MAX, в них погибли 346 человек.
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Теги: авиация, самолет, Boeing, убытки
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