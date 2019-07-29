Коболев пояснил судьбу ГТС без транзита газа РФ
В случае отказа России от транзита газа украинской газотранспортной системой, она будет использоваться для внутренних нужд, для транспортировки газа между странами ЕС и для транспортировки газа в подземные хранилища. Об этом рассказал глава Нафтогаза Андрей Коболев в эфире канала KRYМ.
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При этом в Нафтоге не отказываются от попытки достичь новое транзитное соглашение с Газпромом.
“На максимально долгий период, максимально выгодные условия для Украины, которые в первую очередь должны базироваться на принципах европейского права, должны учитывать наши обязательства и наш план по отделению оператора ГТС. То есть это будет контракт уже не с Нафтогазом, а с новым оператором. И полное покрытие экономически релевантных расходов нового оператора”, - заявил глава Нафтогаза.
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По его словам, такое полное покрытие можно обеспечить за счет доходов, которые Украина будет получать от предоставления услуг транспортировки газа по европейской модели.
Ранее сообщалось, что на ГТС Украины решили чрезвычайную ситуацию. Укртрансгаз месяцами не мог закупить топливный газ в долг, из-за чего появилась угроза остановки ГТС. Часть газа согласился продать Нафтогаз.
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