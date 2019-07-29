Коболев пояснил судьбу ГТС без транзита газа РФ

Украинская газотранспорная система может выполнять ряд задач, кроме транзита российского газа.

В случае отказа России от транзита газа украинской газотранспортной системой, она будет использоваться для внутренних нужд, для транспортировки газа между странами ЕС и для транспортировки газа в подземные хранилища. Об этом рассказал глава Нафтогаза Андрей Коболев в эфире канала KRYМ.

Читай также: Тарифы Укртрансгаза увеличатся почти на 50%

"Если Газпрому удастся построить Северный поток-2, то с большой вероятностью наша система не будет использоваться для транспортировки газа со стороны РФ. Она будет использоваться в такой ситуации исключительно для внутренних нужд, для транспортировки газа, возможно, между различными странами ЕС, сейчас мы тестируем. И она может использоваться для того, чтобы транспортировать в подземные хранилища газа, которые у нас есть в большом количестве, летом, и потом их выкачивание зимой, что для Украины как для владельца нефтегазовых активов может быть еще привлекательным бизнесом, особенно учитывая текущую тенденцию, текущую динамику того, как развивается европейский рынок газа: когда летом цена на газ сильно проваливается, а зимой ожидается стремительный рост", - говорит Коболев. Читай также: Украина заполнила свои ПХГ газом на 50% При этом в Нафтоге не отказываются от попытки достичь новое транзитное соглашение с Газпромом.

“На максимально долгий период, максимально выгодные условия для Украины, которые в первую очередь должны базироваться на принципах европейского права, должны учитывать наши обязательства и наш план по отделению оператора ГТС. То есть это будет контракт уже не с Нафтогазом, а с новым оператором. И полное покрытие экономически релевантных расходов нового оператора”, - заявил глава Нафтогаза.

Читай также: Украина ищет новые источники импорта газа на юге

По его словам, такое полное покрытие можно обеспечить за счет доходов, которые Украина будет получать от предоставления услуг транспортировки газа по европейской модели.

Ранее сообщалось, что на ГТС Украины решили чрезвычайную ситуацию. Укртрансгаз месяцами не мог закупить топливный газ в долг, из-за чего появилась угроза остановки ГТС. Часть газа согласился продать Нафтогаз.