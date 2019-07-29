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Коболев пояснил судьбу ГТС без транзита газа РФ

Комментариев: 6
Украинская газотранспорная система может выполнять ряд задач, кроме транзита российского газа.
ГТС Украины не остановится без российского газа, зверил Коболев
ГТС Украины не остановится без российского газа, зверил Коболев
Корреспондент

В случае отказа России от транзита газа украинской газотранспортной системой, она будет использоваться для внутренних нужд, для транспортировки газа между странами ЕС и для транспортировки газа в подземные хранилища. Об этом рассказал глава Нафтогаза Андрей Коболев в эфире канала KRYМ

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"Если Газпрому удастся построить Северный поток-2, то с большой вероятностью наша система не будет использоваться для транспортировки газа со стороны РФ. Она будет использоваться в такой ситуации исключительно для внутренних нужд, для транспортировки газа, возможно, между различными странами ЕС, сейчас мы тестируем.
 
И она может использоваться для того, чтобы транспортировать в подземные хранилища газа, которые у нас есть в большом количестве, летом, и потом их выкачивание зимой, что для Украины как для владельца нефтегазовых активов может быть еще привлекательным бизнесом, особенно учитывая текущую тенденцию, текущую динамику того, как развивается европейский рынок газа: когда летом цена на газ сильно проваливается, а зимой ожидается стремительный рост", - говорит Коболев. 

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При этом в Нафтоге не отказываются от попытки достичь новое транзитное соглашение с Газпромом.

“На максимально долгий период, максимально выгодные условия для Украины, которые в первую очередь должны базироваться на принципах европейского права, должны учитывать наши обязательства и наш план по отделению оператора ГТС. То есть это будет контракт уже не с Нафтогазом, а с новым оператором. И полное покрытие экономически релевантных расходов нового оператора”, - заявил глава Нафтогаза. 

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По его словам, такое полное покрытие можно обеспечить за счет доходов, которые Украина будет получать от предоставления услуг транспортировки газа по европейской модели.

Ранее сообщалось, что на ГТС Украины решили чрезвычайную ситуацию. Укртрансгаз месяцами не мог закупить топливный газ в долг, из-за чего появилась угроза остановки ГТС. Часть газа согласился продать Нафтогаз.

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Теги: ГТС, Газпром, Нафтогаз, газотранспортная система, транзит газа, Андрей Коболев
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Комментариев (6)
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Антибес    29.07.2019, 16:33
Оценка:  0
Антибес
Кобель накроил себе бабла на 100 лет вперёд.Так что ему особо волноваться нечего.Даже с пустой,ненужной никому трубой.
Бигсэм    29.07.2019, 16:09
Оценка:  0
Бигсэм
Что-то запамятовал - между какими странами ЕС находится Украина?
Russian-Troll    29.07.2019, 16:03
Оценка:  +1
Russian-Troll
Покажите ему карту
гость  (аноним)  29.07.2019, 15:56
Оценка:  -1
гость
Это всё зе виноват! Верните Петю!!!!!
BabaYul    29.07.2019, 15:49
Оценка:  +2
BabaYul
Здорово придумал Коболев. Будут газ из Германии во Францию по украинской трубе качать. Молодец!
Michael2811    29.07.2019, 15:46
Оценка:  +1
Michael2811
Ну........Тогда конечно,а то что ж...............................
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