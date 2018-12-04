Аэропорт Кишинева приобрел представитель семейства Ротшильдов

Покупатель имеет большой опыт работы в сфере инвестиций в недвижимость и инфраструктуру в Центральной Европе.

Кишиневский международный аэропорт приобрела компания Натаниэля Ротшильда, сообщает пресс-служба аэропорта.

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“19 августа в Международный аэропорт Кишинева с визитом прилетел новый владелец компании Avia Invest и концессионер Международного аэропорта Кишинева Натаниэль Филип Виктор Джеймс Ротшильд“, - говорится в сообщении.

Со своей стороны, пресс-служба взявшей аэропорт в концессию компании Avia Invest сообщила, что 95% ее акций купила 19 августа инвестиционная компания в сфере недвижимости NR Investments Ltd с главным офисом в Гернси (Нормандские острова).

В публикации отмечено, что покупатель имеет большой опыт работы в сфере инвестиций в недвижимость и инфраструктуру в Центральной Европе.

Как сообщалось, молдавские перевозчики с 23 июля могут находиться на территории Украины 180 дней в течение полугода, то есть их пребывание не ограничено сроками.



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