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Украина и Турция создают боевой беспилотник

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Укроборонпром показал первый совместный с Турцией проект ударного беспилотника, способного нести более тонны вооружения.
Ak?nc? относят к классу "тяжелых" беспилотников
Ak?nc? относят к классу "тяжелых" беспилотников
ukroboronprom.com.ua

Украина совместно с Турцией создают совместные ударные беспилотники Akinci, сообщает пресс-служба Укроборонпрома во вторник, 20 августа.

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Отмечается, что данный аппарат станет первым новосозданного Укрспецэкспорта и турецкого Baykar Defence. 

Главным преимуществом беспилотника считают возможность наносить высокоточные удары таким же вооружением, которое используется на обычных самолетах. 

Akinci относят к классу “тяжелых“ беспилотников. Его оснастили двумя двигателями украинского производства. Они обеспечат полет на высоте более 12 км.

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20-метровый размах крыльев способен поднять в воздух более тонны вооружения и находиться в полете сутки. Беспилотник будет иметь современную систему наблюдения, что позволит выявлять на большом расстоянии даже хорошо замаскированные цели. Также - передавать координаты для уничтожения, либо наносить высокоточные удары самостоятельно.

 

Отметим, в прошлом году Укроборонпром получил 37,6 млрд гривен чистого дохода от реализации произведенной продукции. Этот показатель в среднем на 32% (9,2 млрд гривен) превышает показатель 2017 года. 

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Теги: Украина, армия и вооружение, Турция, беспилотник, Укроборонпром, дрон
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Источник: korrespondent.net

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