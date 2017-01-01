Украина и Турция создают боевой беспилотник

Укроборонпром показал первый совместный с Турцией проект ударного беспилотника, способного нести более тонны вооружения.

Украина совместно с Турцией создают совместные ударные беспилотники Akinci, сообщает пресс-служба Укроборонпрома во вторник, 20 августа.

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Отмечается, что данный аппарат станет первым новосозданного Укрспецэкспорта и турецкого Baykar Defence.

Главным преимуществом беспилотника считают возможность наносить высокоточные удары таким же вооружением, которое используется на обычных самолетах.

Akinci относят к классу “тяжелых“ беспилотников. Его оснастили двумя двигателями украинского производства. Они обеспечат полет на высоте более 12 км.

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20-метровый размах крыльев способен поднять в воздух более тонны вооружения и находиться в полете сутки. Беспилотник будет иметь современную систему наблюдения, что позволит выявлять на большом расстоянии даже хорошо замаскированные цели. Также - передавать координаты для уничтожения, либо наносить высокоточные удары самостоятельно.

Отметим, в прошлом году Укроборонпром получил 37,6 млрд гривен чистого дохода от реализации произведенной продукции. Этот показатель в среднем на 32% (9,2 млрд гривен) превышает показатель 2017 года.

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