В Укрзализныце намерены применять дроны против воров

Укрзализныця планирует использовать беспилотники для контроля и наблюдения за своей инфраструктурой.

Укрзализныця намерена осуществлять контроль и наблюдение за своей инфраструктурой с помощью беспилотников. Стоимость проекта оценивается в 9 млн грн, сообщила пресс-служба перевозчика.

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В частности, предполагается, что в рамках проекта UZ Air Guard, над которым вместе с Укрзализныцей работают отечественные айтишники, видеонаблюдением с воздуха будут оснащены 68 полигонов.

"Это те локации, на которых происходит почти 95% краж", - отметили в компании.

Ожидается, что каждый полигон будут патрулировать два дрона, еще один - будет в резерве на случай форс-мажоров. При этом операторы беспилотников будут следить за ситуацией в режиме реального времени.

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В УЗ рассчитывают, что это позволит почти вдвое уменьшить убытки от краж.

"Важно, что беспилотники также могут обеспечить удаленную инспекцию малодеятельных и законсервированных железнодорожных веток для предупреждения краж элементов верхнего строения пути", - подчеркнул сотрудник Департамента организационного развития Укрзализныци Константин Дода.

По его словам, сейчас ежемесячные потери компании от краж имущества и элементов инфраструктуры составляют 6 млн грн. За год - это больше 70 млн. Для реализации проекта необходимо 9 млн грн.

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"То есть окупаемость UZ Air Guard составляет полгода", - подсчитал Дода.

Он также добавил, что беспилотники можно применять и для диагностики мостов на наличие дефектов и повреждений.

Ранее сообщалось, что пассажир показал снег и мрак в международном поезде Укрзализныци. В сети показали заснеженные и темные вагоны международного поезда Укрзализныци сообщением Киев-Кошице.