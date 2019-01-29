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В Укрзализныце намерены применять дроны против воров

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Укрзализныця планирует использовать беспилотники для контроля и наблюдения за своей инфраструктурой.
Видеонаблюдением с воздуха будут оснащены 68 полигонов Укрзализныци
Видеонаблюдением с воздуха будут оснащены 68 полигонов Укрзализныци
depositphotos.com

Укрзализныця намерена осуществлять контроль и наблюдение за своей инфраструктурой с помощью беспилотников. Стоимость проекта оценивается в 9 млн грн, сообщила пресс-служба перевозчика. 

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В частности, предполагается, что в рамках проекта UZ Air Guard, над которым вместе с Укрзализныцей работают отечественные айтишники, видеонаблюдением с воздуха будут оснащены 68 полигонов.

"Это те локации, на которых происходит почти 95% краж", - отметили в компании.

Ожидается, что каждый полигон будут патрулировать два дрона, еще один - будет в резерве на случай форс-мажоров. При этом операторы беспилотников будут следить за ситуацией в режиме реального времени. 

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В УЗ рассчитывают, что это позволит почти вдвое уменьшить убытки от краж.

"Важно, что беспилотники также могут обеспечить удаленную инспекцию малодеятельных и законсервированных железнодорожных веток для предупреждения краж элементов верхнего строения пути", - подчеркнул сотрудник Департамента организационного развития Укрзализныци Константин Дода.

По его словам, сейчас ежемесячные потери компании от краж имущества и элементов инфраструктуры составляют 6 млн грн. За год - это больше 70 млн. Для реализации проекта необходимо 9 млн грн. 

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"То есть окупаемость UZ Air Guard составляет полгода", - подсчитал Дода.

Он также добавил, что беспилотники можно применять и для диагностики мостов на наличие дефектов и повреждений.

Ранее сообщалось, что пассажир показал снег и мрак в международном поезде Укрзализныци. В сети показали заснеженные и темные вагоны международного поезда Укрзализныци сообщением Киев-Кошице.

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Теги: воры, кража, воровство, мониторинг, БПЛА, беспилотник, кражи, видеонаблюдение, Укрзализныця, дрон
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Комментариев (1)
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PitXBull  (аноним)  29.01.2019, 17:38
Оценка:  0
PitXBull
Надо еще вооружить дроны ракеты воздух-земля что б сразу воров и корупционеров убивать, а то наши суды все равно всех объявят невиновными
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